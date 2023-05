L'Assemblea annuale di Confindustria Cuneo con Tajani e Urso attesi in videoconferenza

CUNEO CRONACA - L'Assemblea annuale di Confindustria Cuneo si terrà mercoledì 17 maggio alle ore 17.30, in via Vittorio Bersezio 9 a Cuneo. Porteranno il loro saluto il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani e il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, entrambi in videoconferenza.

Prenderanno la parola il Presidente di Confindustria Cuneo, Mauro Gola, il Presidente designato di Confindustria Cuneo, Mariano Costamagna e, per le conclusioni, il Presidente di Confindustria, Carlo Bonomi. Seguirà la cerimonia di intitolazione del Parco del Circolo degli Industriali e un momento conviviale.