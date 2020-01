L'artista che dipinge con il vino rosso, Sommacal: "Ecco i miei Vinarelli profumati"

FIORELLA AVALLE NEMOLIS - Giorgio, non mi sorprende il tuo talento di disegnatore creativo: cosa sono i Vinarelli?

"Sono piccole opere di 15,5x23 centimetri su carta Fabriano 50% cotone 300 gr/mq. La particolarità è che, al posto del colore, utilizzo il vino, steso a pennello, con la tecnica degli acquerelli".

Descrivimi il colore.

"Il colore, inizialmente violaceo, si trasforma col tempo, assumendo sfumature seppia. Come il vino, anche il Vinarello è vivo e si trasforma col tempo, diventando più bello. Pensa che per due giorni almeno profuma di vino!”.

Già, ma poi...passa al test dell'alcool? I soggetti?

"Sono tre: alberi, gatti, uva e viti. A volte possono essere anche "misti", con vari elementi e con un po' di colori ecoline o pastello. Inoltre proponiamo eleganti confezioni regalo: con bottiglia di vino pregiato abbinato ad un Vinarello".

Buffo l'acquerello realizzato con il vino. Come è nato il progetto?

"L'idea è partita dall'amico sommelier Maurizio Pandolfi, 55 anni, milanese eclettico, appassionato sportivo, dalla bicicletta alla motocicletta, grande viaggiatore, cultore musicale, ed amante dei cani. Inoltre gestisce la pagina facebook 'Sensi in Movimento'. Si tratta appunto di straordinari sensi in movimento, proprio come noi che proponiamo ai nostri clienti sempre nuove iniziative sensoriali, ovunque".

In cosa consistono?

"12 corsi di degustazione sul vino, sulla birra e sul cioccolato. Serate di degustazione a tema. Eventi enogastronomici su misura".

Direi che insieme di movimento ne create, eccome!

Per informazioni: info@sensiinmovimento.it.

Giorgio Sommacal, illustratore e disegnatore di fumetti, nasce nel 1961 a Carmagnola (Torino), vive e lavora a Bresso (Milano). Ha abitato per alcuni anni a Bra, in provincia di Cuneo, dove ha partecipato a numerosi eventi culturali continuando a disegnare ispirato dalle colline Unesco di Langhe e Roero.

Una trentennale carriera che gli ha portato notorietà come disegnatore dal personaggio Cattivik, e per importanti collaborazioni con Edizioni Bonelli, Mck Publishing, Sperling & Kupfer, Ferrero MPG, Mondadori, Periodici San Paolo, Giralangolo-EDT, Edizioni Sonda, Slowd Food Editore, Zanichelli -scolastica, editions Jungle, editoriale Aurea, Edizioni Vents d'ouest, SBAM! Libri.

Fiorella Avalle Nemolis