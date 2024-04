L'artista Anna Carol e Margherita Devalle a Cuneo per "The Youth Factor" di Fondazione Artea

CUNEO CRONACA - "Talk About Music", il ciclo di incontri gratuiti e aperti al pubblico con ospiti del panorama musicale italiano, parte del progetto “The Youth Factor”, esordisce a Cuneo venerdì 5 aprile, alle 18, presso l’Auditorium Foro Boario (via Carlo Pascal 5C), con l’incontro DE LA MUSIQUE AVANT TOUTE CHOSE. La musica e le altre arti che vede protagonista la giovane ed eclettica musicista altoatesina ANNA CAROL.

La “musica prima di ogni altra cosa” è il verso che apre l’“Art poétique” (1884) di Paul Verlaine, opera che fu d’ispirazione per pittori e musicisti contemporanei e influenzò la generazione successiva di poeti. Parole che sottolineano come la musica sia collettrice delle diverse espressioni artistiche e come al tempo stesso sia la loro essenza più vera e misteriosa. Oggigiorno i diversi linguaggi stanno diventando sempre più interagenti e integrati tra loro: può dunque una performance musicale contemporanea fondersi talmente tanto con le altre forme d’arte fino a diventare una sorta di “opera d’arte totale”?

Di questo e molto altro parleremo con Anna Carol, poliedrica artista che a seguito di varie esperienze all’estero a contatto con le scene musicali soul, R&B ed elettroniche, nutre un’urgenza espressiva che la avvicina sempre di più al mondo della scrittura. A condurre l’incontro Margherita Devalle, speaker radiofonica, presentatrice TV e podcaster. Durante il talk la musicista ci presenterà alcuni suoi brani in versione unplugged.