L'artigianato che scopre gli spazi e si adatta ai tempi: Saluzzo verso "Start"

CUNEO CRONACA - START/SToria e ARTe Saluzzo – 7ma edizione, in programma dal 22 aprile al 18 giugno 2023, è una manifestazione unica nel suo genere che lega Antiquariato, Artigianato e Arte Contemporanea e caratterizza la primavera della città di Saluzzo, uno dei borghi più belli d’Italia. L'edizione di quest'anno ha come tema "Essenziale", che accompagnerà tutte le manifestazioni in programma, mettendo al centro la voce della natura e l'importanza di preservare l'ambiente.

La Mostra Nazionale dell'Artigianato, che inaugurerà la manifestazione il 21 aprile presso Casa Cavassa e Palazzo Monterosso, sarà il primo appuntamento di un ricco cartellone di eventi. Saranno oltre quaranta gli artigiani e le ditte che presenteranno le loro migliori creazioni in spazi prestigiosi come Casa Cavassa, il Porticato dell'Antico Palazzo Comunale e Palazzo Saluzzo di Monterosso - l'ex Istituto d'Arte. Casa Cavassa sarà "la Casa dell'Artigianato", dove il moderno dialogherà con l'antico, offrendo agli artigiani la possibilità di esprimere il proprio estro artistico e di mostrare le loro proposte al pubblico. Palazzo Saluzzo di Monterosso sarà invece un punto di conoscenza, con workshop, formazioni e incontri tematici.

La Mostra Nazionale dell'Artigianato non sarà solo una vetrina di idee e saper fare, ma offrirà anche la possibilità di acquistare oggetti e partecipare a laboratori creativi, molti dei quali gratuiti, dedicati a adulti, ragazzi e bambini e che copriranno una vasta gamma di discipline artistiche, come cucito, pittura, tessitura ceramica e stampa artigianale. START sarà anche l'occasione per dare visibilità alla formazione professionale svolta presso l'istituto penitenziario "Rodolfo Morandi" di Saluzzo, un tema che è stato caro alla manifestazione in tutte le sue edizioni. L'obiettivo è raccontare e descrivere non solo il territorio, ma anche tutte le persone che lo abitano. L'edizione di quest'anno di START/off offrirà anche l'accesso libero a due mostre negli spazi del Quartiere. "Le Storie Dentro" sarà dedicata a Pierantonio Masotti, un percorso antologico attraverso gli ultimi dieci anni delle opere dell'artista, mentre "Il Suono Essenziale" esplorerà il tema del suono dalla preistoria all'epoca post industriale.

Alcuni anni fa Usa Today ha descritto la città di Saluzzo come un piccolo mondo antico, un luogo da non perdere, inserito tra i dieci borghi più belli d’Italia. La città è stata in passato capitale dell'Antico Marchesato: un piccolo Stato di grande importanza che comprendeva vallate alpine e terre di pianura, sino alle Langhe e alle porte di Torino, che raggiunse la massima fortuna nel XV secolo. Un luogo che già allora guardava alla Francia e all'Europa, culturalmente e commercialmente vivo e che oggi si propone come capofila di una destinazione turistica da conoscere: le Terre del Monviso.

Saluzzo, capitale d’arte e cultura, grazie alla sua storia e alle sue bellezze architettoniche, al paesaggio e ai cibi della tradizione che rappresentano un patrimonio prezioso per il nostro paese. Un territorio in cui si respira il passato ma si guarda anche al futuro, il turismo culturale fatto di mostre, festival, eventi legati al food e alla musica, i castelli medievali, il centro storico cittadino con l’imponente Castiglia e la rinascimentale Casa Cavassa, l’Abbazia di Staffarda, le morbide colline caratterizzate da filari di vigne disegnate dai frutteti e le vallate alpine da percorrere a piedi o in bicicletta. Una città di fascino che è riuscita a mantenere il suo sapore antico restando in connessione con la contemporaneità.

Start è un evento organizzato da Fondazione Amleto Bertoni e Comune di Saluzzo. La direzione artistica è affidata all’Ente strumentale del Comune di Saluzzo, che si avvale della collaborazione di Stefano Raimondi, Direttore Artistico di ArtVerona, con ESPERIENZA, Paratissima e Fondazione Garuzzo. Collaborano alla costruzione dell’evento Fondazione CRSaluzzo, Urca, Ratatoj, Itur - MuSa, Fondazione Scuola APM, Istituti Scolastici Saluzzesi, Enti e Associazioni del territorio.