L'arte incontra il sociale: con "Help" arriva una grande mostra diffusa in provincia di Cuneo

CUNEO CRONACA - Si intitola Help - Humanity, Ecology, Liberty, Politics la rassegna promossa da grandArte che, avviata con una anticipazione a dicembre del 2021, si svilupperà, durante tutto il 2022, sull’intera provincia: 36 mostre in 20 località, con il coinvolgimento di 27 curatori, oltre 200 artisti e la collaborazione di una trentina tra istituzioni e associazioni del territorio. Un grande impegno collettivo che ha come primi protagonisti tanti soggetti uniti dalla convinzione che l’arte, oggi più che mai, possa essere necessaria per confrontarsi e ragionare sui più pressanti problemi che affliggono l’uomo contemporaneo e il pianeta su cui vive e che solo la cultura, attraverso la solidarietà e la condivisione, possa offrirci prospettive migliori di quelle che abbiamo di fronte.

Quando, tempo fa, si era deciso il tema di riferimento per la rassegna, non ci si poteva minimamente immaginare l’ulteriore follia umana che stiamo vivendo in questi giorni, in un momento in cui, tra l’altro, non è nemmeno ancora cessata quell’emergenza sanitaria che forse per la prima volta ci ha fatto toccare con mano come il destino di ciascuno di noi sia interconnesso con quello di ogni altro singolo individuo dell’intera umanità.

Di fronte a queste esperienze viene sicuramente da domandarsi se non ci siano occupazioni più urgenti cui dedicarsi o addirittura se non sia il caso di rassegnarsi e darsi per vinti. In realtà la risposta non può essere in questi termini e anzi la gravità delle situazioni che si devono affrontare deve essere stimolo per una rinnovata determinazione nel portare avanti, nel miglior modo possibile, ciascuno il proprio lavoro e nel nostro caso quello di sostenere e far conoscere ciò che arte e artisti possono consegnarci per migliorare questo nostro mondo.