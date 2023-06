L'arte dipinta sui muri riporta la bellezza in alcuni angoli di Ceva grazie al Bando Distruzione

CUNEO CRONACA - "Grazie a un’idea nata quasi per caso, stiamo trasformando la nostra città in un museo a cielo aperto, dove si potranno ammirare opere di artisti e creativi, provenienti da tutta Italia e anche dall’estero”. Così il sindaco di Ceva (Cuneo) Vincenzo Bezzone, commenta la partecipazione al “Bando Distruzione”, l’iniziativa della Fondazione Crc nata nel 2017, con l’obiettivo di ripristinare la bellezza di alcuni angoli delle città.

“La decisione di partecipare a questa misura - prosegue Bezzone - è nata dalla bellissima accoglienza ricevuta dall’opera muraria di via Rovella. Attraverso l’intervento abbiamo avuto conferma che la street art poteva essere un modo nuovo e nello stesso tempo efficace per portare un po' di bellezza soprattutto nei punti di Ceva più critici dal punto di vista del degrado”.

“Il coinvolgimento dei giovani - prosegue il sindaco - in quella che può essere considerata anche un’esperienza di educazione civica, ci ha fatto sperimentare una via originale di condivisione della responsabilità nella tutela del bene comune. I numerosi muri candidati a successivi interventi hanno fatto il resto”.

Le richieste sono state talmente tante che, come spiega il primo cittadino, “nell’impossibilità di scegliere chi accontentare, abbiamo pensato di proporre un Parco e quindi una serie di opere, diffuse in vari punti della città, con lo scopo di trasformare Ceva in un piccolo museo all’aperto di cui godere liberamente e senza problemi di accessibilità”.

L’idea e piaciuta così tanto che è stata condivisa non solo da molti cebani, ma anche da creativi provenienti da fuori provincia e dall’estero, visto che anche i nostri gemelli francesi hanno dato il loro contributo. “Ringrazio - conclude il sindaco Bezzone - tutti coloro che hanno sostenuto la candidatura del progetto, la Fondazione CRC con cui abbiamo trovato una piena sintonia e tutte le realtà cebane che si sono fatte in quattro per fare in modo che il progetto del Parco raggiungesse il traguardo”.

Il grazie del sindaco va al gruppo dei Volontari Civici, al CFP Cebano Monregalese, all’ASD AMA BRENTA BALUN CEVA, all’ ASD AMA BRENTA CALCIO CEVA e al Gruppo Micologico Cebano. Tutti si sono candidati come partner del progetto e quindi, come ha commentato Bezzone, “insieme, facendo riusciremo presto a dar gambe a questo sogno ancora in volo”.