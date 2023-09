L'arte contemporanea abita le case del centro storico di Cuneo e riflette su natura ed ecosistemi

LIVING ROOM, giunto alla sua settima edizione, ha visto coinvolti 4 artisti − Alice Faloretti, Valentina Furian, Fabio Marullo e Alberto Scodro - ospitati da altrettanti interlocutori del centro storico di Cuneo.

Oltre ad esplorare il tema dell’abitare - elemento centrale della residenza dalla sua nascita - quest’anno gli artisti sono stati invitati a riflettere e sono stati invitati a riflettere sul concetto di Scenari primordiali e sono stati accompagnati a visitare una serie di luoghi di grande rilevanza ambientale presenti sul territorio cuneese. Ambienti più o meno remoti che, ancora oggi, sanno evocare una dimensione dal sapore arcaico, un tempo lontano scandito da processi lenti e ad esplorare una serie di invisibili, nei quali le dinamiche naturali sono un’esperienza di autentica connessione con un tempo primordiale

Da questa esperienza sono nati i quattro progetti artistici inediti installati ed esposti nelle 4 location del centro storico. L’artista Alice Faloretti ha condiviso la residenza con Francesca Cavallera e Alberto Cornero. Fabio Marullo ha invece dialogato con l’architetto Luca Soave. L’artista Alberto Scodro ha incontrato Annalisa Gossa e Fabio Massucco. Valentina Furian ha effettuato la residenza in compagnia di Pietro Carluzzo e del Comitato per il futuro del Centro Storico di Cuneo.

In concomitanza a Living Room, ha inaugurato anche CONNECTING WORLDS, evento tematicamente sintonico con la residenza, che prende vita presso Largo Audiffredi e alla Casa del Fiume al Parco Fluviale Gesso e Stura di Cuneo.

CONNECTING WORLDS 2023 è un evento diffuso nel quale l’arte contemporanea dialoga con il mondo della ricerca scientifica. Le opere di sei artisti italiani e internazionali – esposte all’interno di tre tende della Protezione Civile grazie alla collaborazione con Ferrino e che simboleggiano il concetto di emergenza − propongono un racconto nel quale alla denuncia della devastazione prodotta dall’impatto antropico sugli ecosistemi, si affianca una serie di immaginari di rigenerazione nonché l’invito a una nuova “risonanza” con la natura.

I lavori di Laurence Bonvin, Giovanni Chiamenti, Markos Kay, Gabriela Oberkofler, Lucy + Jorge Orta e Fabio Roncato, entrano in dialogo con alcune delle problematiche ambientali più urgenti, come la fusione dei ghiacciai, la contaminazione da micro e nanoplastiche, la deforestazione, la produzione intensiva e l’utilizzo di agenti inquinanti nelle coltivazioni agricole, ma si pongono altresì come spunti di riflessione verso nuovi modi di intendere, progettare e dare forma a una coesistenza etica, sostenibile e intelligente con il Mondo.

La narrazione artistica è affiancata da una serie di contenuti scientifici affidati a Valentina Balestra, Stefania Tamea, Tiziana Anna Elisabetta Tosco e Alberto Viglione, ricercatrici e ricercatori del Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture del Politecnico di Torino.