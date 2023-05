L'aria fredda porta instabilità fino al ponte del 2 giugno: da martedì nuovi temporali in Granda

Nuvolosità: cielo poco o parzialmente nuvoloso, con progressivo aumento della nuvolosità, anche cumuliforme, dal pomeriggio. Cumuli estesi a tutta la regione in serata.

Precipitazioni: dal pomeriggio rovesci e temporali sparsi, deboli o moderati, a ridosso dei rilievi; dalla serata fenomeni in intensificazione ed estensione alle pianure, meno probabili su Astigiano ed Alessandrino.

Zero termico: in rialzo nelle ore centrali fino a 3300 metri, in nuovo calo serale sui 3000-3100 metri.

Venti: nordorientali a tutte le quote, deboli con rinforzi sui rilievi meridionali e sulle pianure in serata.

Mercoledì 31 maggio (nell'immagine)