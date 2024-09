L'aria fredda in arrivo dal Nord porta a un calo drastico delle temperature in Granda

Giovedì 12 settembre (nell'immagine)

Nuvolosità: cielo prevalentemente nuvoloso tra la notte e il mattino, con nubi più consistenti sul basso Piemonte; progressive schiarite dalla tarda mattinata, con cielo soleggiato nel pomeriggio, a parte residue velature alte.

Precipitazioni: tra notte e primo mattino, rovesci o temporali residui sul Piemonte orientale; in giornata possibile qualche debole precipitazione sulle Alpi cuneesi.

Zero termico: in progressivo brusco calo da nordovest, fino ai 2000 metri sulle Alpi e 2300 metri altrove in serata, sotto i 2000 metri sulle Alpi nordoccidentali di confine.

Venti: sulle Alpi moderati o localmente forti in quota, al mattino inizialmente da ovest, in rapida rotazione da nordovest, e poi da nord nel pomeriggio; già settentrionali altrove, moderati sull'Appennino e deboli o moderati in pianura, con rinforzi per condizioni di Foehn in estensione dalla valli alle pianure nel pomeriggio, specie sul Piemonte orientale.

Venerdì 13 settembre