L'anticiclone porta il sole fino a Natale: farà più caldo in montagna che in pianura

Martedì 19 dicembre (nell'immagine)

Nuvolosità: cielo sereno. Dalla sera aumento della nuvolosità a partire da nordovest per transito di velature compatte e per nubi basse sul settore sudorientale, con locali foschie in formazione sulle pianure centro-orientali.

Precipitazioni: assenti.

Zero termico: in lieve calo dal pomeriggio fino a 3200-3300 metri a sud e sui 3000-3100 metri a nord.

Venti: deboli a tutte le quote; sulle Alpi al primo mattino da nord in successiva rotazione tra ovest e nordovest con locali rinforzi nelle vallate occidentali, meridionali sull'Appennino con rinforzi sulle colline di Astigiano e Alessandrino e occidentali in pianura.

Mercoledì 20 dicembre