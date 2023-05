L'Alta Via del Sale si prepara all'estate: aperte le prenotazioni per l'ingresso da Briga Alta

ANTONELLA GONELLA - Con i suoi 30 chilometri a 2000 metri di quota è una delle strade bianche più spettacolari d’Europa. Dal 17 giugno la Monesi-Limone Alta Via del Sale riaprirà al transito. Ma le prenotazioni sono già aperte: sul sito internet dedicato (www.briga.info) è possibile prenotare un biglietto con accesso dalla stazione di ingresso di Briga Alta, assicurandosi il transito fino al 15 ottobre, ultimo giorno di apertura. E garantendosi un viaggio tra panorami mozzafiato e suggestioni storiche. Via dei commerci e strada militare, la Monesi-Limone oggi è itinerario estivo dedicato ad escursionisti, appassionati di mountain bike, enduro e fuoristrada. Modalità e tariffe restano invariate rispetto al 2022 (20 euro per le auto e i quad, 15 euro per le moto). Resta gratuito l’accesso a piedi così come per le bici (il martedì e il giovedì la strada è chiusa al traffico motorizzato).

Forse le due ruote restano la modalità migliore per percorrerla, sulle tracce di pastori, viandanti, mercanti e soldati, frequentatori di un altro tempo che racconta di ponti, scarpate, muri costruiti a mano utilizzando i materiali raccolti in loco. Scavata nella roccia, sospesa nel vuoto o accompagnata da larici e abeti, la strada è un monumento all’ingegno umano e alle bellezze naturalistiche. Il tracciato è interamente sterrato e collega le Alpi al Mar Ligure, sviluppandosi interamente in quota tra i 1800 e i 2100 metri, lungo lo spartiacque tra due regioni. Da Monesi di Triora in provincia di Imperia fino a Limone Piemonte attraversa luoghi suggestivi: il bosco delle Navette, le fortificazioni militari di fine 800, il Parco delle Alpi Liguri e il Parco del Marguareis, l’area delle Carsene.

Un territorio vario che concentra condizioni ambientali spesso diversissime e ospita 2600 specie botaniche. E poi un’offerta gastronomica d’eccellenza, tradizioni, aree attrezzate, paesi e centri storici, scorci panoramici per itinerari davvero per tutti i gusti che la collegano al territorio circostante. Il sito internet contiene una mappa interattiva completa di punti di interesse, località da visitare, possibilità di noleggio mezzi e pernottamento. Per i visitatori è possibile l’acquisto dei biglietti anche al punto di accesso di Limone Piemonte. La stazione di Briga Alta osserva i seguenti orari di apertura: dal 17 giugno a metà settembre dalle 8 alle 20 (con ultimo ingresso alle 18); da metà settembre al 15 ottobre dalle 8 alle 18 (con ultimo ingresso alle 16). Per informazioni 3497629868 oppure www.briga.info.

Antonella Gonella