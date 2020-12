L'albero di Natale dei ragazzi in stazione a Fossano lancia un messaggio di speranza

CUNEO CRONACA - Stazioni prese d'assalto dai passeggeri e treni pieni per le vacanze di Natale sono un ricordo. Questi luoghi simbolo oggi più vuoti ci riportano alla mente, forse con un po' di malinconia, il bello di viaggiare. A Fossano, in provincia di Cuneo, questa mattina (sabato 19 dicembre) un gruppo di ragazzi ha scelto di lanciare un messaggio di speranza, in questa fase di stallo, abbellendo gli spazi della sala d'attesa della stazione ferroviaria con un albero di Natale.

Bucce d’arance essiccate, origami, canzoni, poesie, tutto materiale autoprodotto, con un occhio di riguardo all’albero, che dopo le feste avrà nuova vita e sarà trapiantato a Cascina Pensolato. Un’iniziativa analoga si svolgerà anche in località Santa Lucia. Protagonisti i ragazzi di "Revolution Fossano", un gruppo di giovani tra i 15 e i 22 anni, seguiti da due educatori professionali (Giulia Musso e Andrea Silvestro) nell’ambito del progetto "Mondo Ideare".

Il progetto, finanziato in diversi Comuni della provincia dalla Fondazione Crc e avente Fossano come capofila, ha come obiettivo la promozione del protagonismo giovanile attraverso varie attività. All'iniziativa collaborano Fondazione NoiAltri Onlus, StreetLife Fossano, Cooperativa Caracol, Proposta 80 Cooperativa Sociale, Liceo Ancina e l'Istituto Vallauri di Fossano.