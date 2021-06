Scuole Aperte Cuneo: "Essere arrivati alla fine delle lezioni non è sufficiente"

Alla luce di quanto sopra osservato ci chiediamo chi sia veramente avulso dalla realtà: i comitati di genitori, studenti ed insegnanti, che hanno protestato in vari modi per far riconoscere pienamente un diritto costituzionalmente garantito oppure quanti si incensano in una lode rischiosamente autoreferenziale, quasi ignorando il grido di allarme proveniente da operatori sociali, studiosi dell’età evolutiva e dagli stessi maestri e docenti, che denunciano il grave disagio psicologico e generazionale subito dai ragazzi; i numeri preoccupanti che riguardano l’aumento della dispersione scolastica e la diminuzione delle opportunità di apprendimento e di crescita sociale, derivanti anche dal deficit formativo provocato da una fruizione “ridotta” del percorso scolastico, soprattutto per i figli dei nuclei familiari più fragili. Un vero e proprio debito formativo, che rischia di ripercuotersi sul futuro di tutti.

In una recente lettera inviata anche alla Vostra Attenzione, abbiamo chiesto risposte circa i piani che si intendono attuare per affrontare degnamente il prossimo anno scolastico; come genitori, studenti e lavoratori della scuola ne abbiamo tutto il diritto. E non ci stupiamo del fatto di non avere ancora ricevuto risposte, molto probabilmente perché le risposte non ci sono; più che negli anni passati ci vorrebbero risorse progettuali ed economiche da dedicare alla scuola in maniera organica ed efficace, per un investimento al di là dell’emergenza. Attendiamo di nuovo che il tempo si compia e, dopo un’estate allegra, a settembre ricominciamo a preoccuparci di quanto sia "insicura" la scuola in presenza? Se può sembrare meno privo di senso di realtà, speriamo davvero di no".

Pas Piemonte - Priorità alla Scuola, Scuole Aperte Cuneo