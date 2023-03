"Istantanea", a Cavallermaggiore dal 14 al 16 aprile torna il festival di circo contemporaneo

CUNEO CRONACA - Spettacoli, residenze creative, giochi, incursioni artistiche e due arene. Cavallermaggiore, in provincia di Cuneo, ospita la terza edizione del festival di circo contemporaneo "Istantanea". La rassegna presenta spettacoli di qualità per un pubblico di tutte le età, coinvolgendo il territorio e trasformando, per una settimana, Cavallermaggiore in uno spazio d'arte e confronto, un palcoscenico all'aperto per artisti emergenti, un luogo di scoperta, gioco e divertimento.

Il clou da venerdì 14 a domenica 16 aprile: due arene allestite in piazza Baden Powell ospiteranno 6 spettacoli. I generi proposti? Giocoleria, musica, cabaret e clownerie. Anche quest'anno ci saranno due arene di spettacolo: Parade78 e Antilia. Parade78 oltre agli spettacoli ospita “Play_Giochi di una volta”, un’area dedicata ai più piccoli con grandi giochi in legno rivisitati decine di anni dopo la loro creazione attraverso il fil rouge della luce, così da rendere ogni gioco un'installazione luminosa, un luna park d’artista dove l’imbonitore invita grandi e piccini a divertirsi insieme. Il secondo spazio è “Antilia”, un’arena a cielo aperto, a basso consumo energetico, in cui saranno ospitati gli spettacoli da sala.

Nei giorni precedenti al weekend di spettacoli sono, invece, previste attività riservate alle scuole dell’infanzia di Cavallermaggiore, laboratori di creazione tra gli allievi della scuola di circo “Fuma che ’Nduma” e i professionisti di Cordata FOR, e una residenza creativa al Teatro San Giorgio, occasione anche per valorizzare un importante spazio di cultura di Cavallermaggiore tramite un progetto europeo di cui Cordata FOR è l’unico partner italiano. Venerdì 14 aprile, inoltre, dalle 18,30 alle 20 spazio a "Pillole di Bellezza", una suggestiva incursione artistica a cura di Fabbrica C, ideata e messa in scena nel cortile del Comune di Cavallermaggiore: a ingresso gratuito, è realizzata grazie al sostegno di Fondazione Compagnia di Sanpaolo.

Il Festival è organizzato dall’associazione torinese Cordata FOR - che racchiude diverse realtà di circo contemporaneo per creare un network che punta al riconoscimento del valore dell’arte circense in Italia e all’estero - con il sostegno di Regione Piemonte, Cassa di Risparmio di Savigliano, Comune di Cavallermaggiore, Tap, Europa Creativa e Ministero della Cultura con la collaborazione di Fuma che’ Nduma. "Istantanea" è vincitore dei bandi "Note&Sipari" di CRT e "Corto Circuito" di Piemonte dal Vivo.

«Il progetto Corto Circuito porta in dote alcune significative novità nella stagione 2022/2023, emerse in via sperimentale durante il periodo dell’emergenza sanitaria e confermate con convinzione nella programmazione, auspichiamo ordinaria, degli anni futuri qui a Cavallermaggiore per il festival di circo contemporaneo Istantanea - dichiara Matteo Negrin, direttore di Piemonte dal Vivo -. È dunque una programmazione in cui l’approccio innovativo, in cui l’incontro con il “nuovo” è inteso come pratica concreta di rinnovamento rispetto a ciò che è stato ed è sempre organicamente culturale e sociale prima ancora che tecnologico e digitale».

«Istantanea, dal 2021, è il momento annuale in cui i soci di Cordata FOR lavorano insieme ad un progetto comune al servizio dello sviluppo del settore – commenta Giuseppina Francia di Cordata FOR -. Da una parte della piazza l’arena Parade78 ospita spettacoli di strada e dj set, diventando il nostro “salotto” in cui gli spettatori possano accomodarsi e divertirsi con i giochi in legno di play. Dall’altro lato della piazza l’Arena di Antilia ospita gli spettacoli “da sala” all’interno del nostro chapiteau a cielo aperto».

Il programma del festival si consulta su https://cordatafor.com/istantanea. Biglietto intero a 8 euro, 5 euro il ridotto riservato a over 65, allievi scuole circo, bambini fino a 10 anni. Ingresso area giochi Play 2 euro (venerdì e sabato alle 18 e alle 20, domenica alle 17 e alle 18,30). I biglietti si possono acquistare direttamente in biglietteria in piazza Baden Powell durante i giorni dell’evento oppure prenotando QUI. Info e prenotazioni via mail a istantanea@cordatafor.com o telefonando al 351 548 8100.

IL PROGRAMMA

Dove: in piazza Baden Powell a Cavallermaggiore.

Qui sono allestiti due spazi: Arena Antilia e Arena Parade78.

Venerdì 14 aprile ore 18 e 20

Sabato 15 aprile ore 18 e 20

Domenica ore 17

"Play _giochi di una volta".

Ideazione: Luca Carbone

Creazione: Luca Carbone, Andrea Gagliotta, Marco Costa, Rasid Nikolić

Produzione: Ass. Giostre, Fabbrica C, Randazzo Fak Lab, Cita Coop., Laboratorio Artistico Pietra, Cordata F.O.R., Casa Balenga, Moncirco

Sostegno: Mibact - Ministero dei Beni e delle attività Culturali

Parade 78 vi fa giocare tutti. Se i giochi sono spesso figli del proprio tempo, alcuni di essi restano e vengono tramandati da generazioni: sono giochi basati sulla destrezza, l’agilità e la coordinazione. Ecco una piazza di giochi di legno: decine di anni dopo la loro creazione vengono rivisitati attraverso il fil rouge della luce, così da rendere ogni gioco una vera e propria installazione luminosa. Un «luna park d'artista», dove l’imbonitore invita grandi e piccini a giocare. Tutti insieme.

Gli spettacoli

Venerdì 14 aprile ore 21 "IO come sopravvivere all'epoca del narcisismo" di Francesco Giorda.

Dinamicità, risate, sorrisi, ma anche momenti semi seri, sottile ed acuta ironia, conseguenti riflessioni. Giorda rende gli spettatori complici delle sue follie, in situazioni parodiche di contesti televisivi e da discoteca d’antan, dove si eseguono felicemente ordini dementi. Si gioca, si scherza, la storia è spezzettata e riverberata in tanti frammenti, come sono molti gli specchi che fanno da fondale, talmente numerosi i brandelli di personaggi e situazioni da smarrire il filo, il quale, però, dopo voli pindarici e umoristici, si riannoda in un unico soggetto.

Sabato 15 aprile ore 19,30 "Mamma lasciami dormire ancora 5 minuti" di Enrico Seghedoni

Protagonista è Enrico Seghedoni, clown giocoliere: propone lo spettacolo di strada "Mamma lasciami dormire ancora cinque minuti" , un inno alla gioia , nato per prendersi poco sul serio, coscienti del fatto che nella vita di errori se ne fanno molti , ma l'importante è non avere rimpianti.

Sabato 15 aprile ore 21 "Cabaret Soqquadro" con Le2unquarto

Le2eunquarto presentano “Cabaret soQQuadro”, un’occasione unica per celebrare la stoltezza umana, uno spettacolo irriverente con un’ironia tutta al femminile. Due donne e la loro ordinaria follia si susseguono sul palco interpretando molteplici personaggi che danno vita, attraverso i loro sketch, a un carosello di comicità dal raffinato gusto surreale, mescolando vari generi: visual comedy, teatro di figura, clown e canto lirico. Un cabaret che mette in scena e dissacra la “ridicolezza umana”, raccontata attraverso personaggi femminili più unici che rari: le due burattinaie più odiose del mondo, la cantante lirica che starnutisce in do diesis, le bambine che ballano rap, le anziane scappate dalla casa di riposo...

Sabato 15 aprile ore 22,30 "Wunder Tandem"

Sul palco un duo leopardato dall'animo disco-punk. Due voci, una fisarmonica e un mini drum set pronti per incendiare il palco. Pioniere del drum'n'fisa sound, il Wunder Tandem partorisce un mashups dal morso acido mixando hit e aborti di billboard in maniera caustica e imprevedibile.

Domenica 16 aprile ore 18 "Horror Puppets Show" di El Bechin

El Bechin è un becchino: scarrozza i defunti di città in città, ravviva le strade suscitando orrore nella gente. I suoi scheletri sono molto più vivi di quanto si possa credere e provocano il sorriso quanto più tentino d’incutere paura. Come risvegliare dal sonno più profondo questi burattini d’oltretomba? Naturalmente a tempo di musica, balli sregolati e una buona dose di follia. Clown dalle storie macabre ma esilaranti, El Bechin, riesce a dar vita a scheletrici burattini d'oltretomba. Una commedia ricca di buffonerie e una danza dalle coreografie raccapriccianti

Domenica 16 aprile ore 19,30 "Etti di circo" con Fuma che 'Nduma Cordata FOR

Interpreti: artisti di Cordata FOR e alunni della scuola di Circo Fuma che'nduma

Uno spettacolo che riunisce professionalità, talento, sperienza, passione, tecnica, poesia in una serata in cui le varie tecniche del circo (acrobatica, giocoleria, equilibrismo, clownerie) miscelate a musica, danza e teatro, si susseguono sulla scena.

EVENTI SPECIALI

1. L'INSTALLAZIONE

Venerdì 14 aprile ore 18,30 e 20 "Pillole di Bellezza" (evento speciale a ingresso gratuito) Fabbrica C

Performance site specific di 15 minuti per il cortile del Comune di Cavallermaggiore, a ingresso gratuito.

Umani sospesi nel vuoto rivelano la loro arte nel mezzo di un cortile d'epoca. Flusso tra i corpi, fluidità in ogni piega e torsione, con cura persistono, trovando il loro equilibrio in una rincorsa impeccabile e accattivante.

Regia Francesco Sgrò

con Vittorio Catelli, Camille Guichard e Davide Visintini

Progetto realizzato grazie al Bando Artwaves di Fondazione Compagnia di Sanpaolo

2. PER LE SCUOLE

"Yes Land"

Mercoledì 12 aprile ore 10 Ala Comunale

Spettacolo riservato alle classi della Scuola dell’Infanzia di Cavallermaggiore, realizzato grazie al sostegno del Comune di Cavallermaggiore

3. LE DUE RESIDENZE CREATIVE

Residenza Di Creazione

Da martedì 11 a domenica 16 aprile al Teatro San Giorgio.

Cecilia Manfrini lavorerà allo spettacolo “Es”, metamorfosi della performance "C8h11no2" di Room100. Inserito nel progetto The Sphere di Europa Creativa

"Etti di Circo"

Da giovedì 13 a sabato 15 aprile - Ala Comunale.

Laboratorio di creazione che coinvolge allievi della scuola di circo Fuma che’nduma e professionisti di Cordata FOR, finalizzato a creare dei duetti di spettacolo.