"Io, tu e il mondo": a Cuneo un ciclo di incontri sui grandi interrogativi della contemporaneità

CUNEO CRONACA - Perché un corvo è simile a una scrivania? chiedeva il Cappellaio Matto ad Alice senza mai rivelare la risposta. Nel tempo, lettori e lettrici hanno provato a risolvere l’enigma: c’è chi ha detto che entrambi hanno le penne o che producono note, c’è chi ha ragionato sulle lettere in comune. Ma risposta definitiva non c’è: l’indovinello è fatto proprio per non averne. Il Circolo dei lettori atterra a Cuneo, riflettendo sulle domande che non hanno risposta, sugli enigmi della contemporaneità.

Il Rondò dei Talenti, il polo educativo della Fondazione CRC, e la Fondazione Circolo dei lettori danno vita a Io, tu e il mondo, un ciclo culturale che invita alla riflessione sull'identità, sulle relazioni umane e sul nostro legame con il mondo che ci circonda, per esplorare tematiche universali attraverso la filosofia, la scienza, la letteratura e l’arte. Si parte dal 4 al 6 aprile a Cuneo al Rondò dei Talenti; in autunno, a Cuneo e a Torino, continuerà la riflessione su noi stessi, gli altri e tutto ciò che ci circonda.

«La cultura è uno strumento di crescita individuale e collettiva, un ponte che collega le persone attraverso il dialogo e la conoscenza. Con “Io, tu e il mondo”, il Circolo dei lettori e il Rondò dei Talenti offrono a Cuneo un'opportunità unica di esplorare temi fondamentali della nostra epoca, coinvolgendo il pubblico in un percorso di riflessione e scoperta. Come Regione Piemonte, sosteniamo con convinzione iniziative come questa, che rendono la cultura accessibile e stimolano il pensiero critico. La Fondazione Circolo dei lettori, con la sua presenza a Novara, Verbania, Rivoli, Torino e ora Cuneo, conferma il suo ruolo centrale nella diffusione del libro e del pensiero culturale in tutto il Piemonte, avvicinando sempre più persone alla lettura e al confronto intellettuale. La collaborazione tra istituzioni culturali ed educative è la chiave per un futuro in cui il sapere diventi sempre più un bene condiviso» dichiara Marina Chiarelli, Assessore alla Cultura, Sport, Turismo e Politiche Giovanili della Regione Piemonte.

«Grazie alla collaborazione con Fondazione Circolo dei lettori, la Fondazione CRC offre al pubblico cuneese un’inedita occasione di approfondimento e riflessione, portando a Cuneo nomidi grande valore del panorama culturale italiano. Con il ciclo di incontri di Io, tu e il mondo il Rondò dei Talenti si conferma come realtà capace di attivare percorsi di valore, in una prospettiva di coinvolgimento e attivazione della nostra comunità in ambito educativo e formativo» dichiara Mauro Gola, presidente della Fondazione CRC.

«Una nuova collaborazione per nuove opportunità. La Fondazione continua la sua missione di progettazione e di produzione di cultura aprendosi a nuovi territori, curiosi, interessati e accoglienti, all’interno della Regione. In sinergia con il Rondò dei Talenti - polo educativo della Fondazione CRC - avviamo una programmazione, primaverile e autunnale, rivolta anche ai più piccoli. Rifletteremo sulla nostra identità, sul nostro rapporto con gli altri, sul nostro posto nel mondo, provando a essere contemporaneamente solidi e leggeri, proprio come una mongolfiera» dichiara Giulio Biino, presidente della Fondazione Circolo dei lettori.

Io, tu e il mondo prende il via venerdì 4 aprile alle ore 18.30 con Piergiorgio Odifreddi nel racconto di Einstein, dalla relatività ai buchi neri. Si prosegue sabato 5 alle ore 11 con Simone Regazzoni e il primo appuntamento del gruppo di lettura Filosofitness. Alla stessa ora, il laboratorio per bambini e bambine di Claudia Bellin Ode alla primavera. Alle ore 17 si riprende con le giornaliste Annalisa Camilli e Paola Peduzzi per l’appuntamento sull’attualità Occhi spalancati sul mondo.

La giornata di domenica 6 comincia alle ore 11 con Simone Regazzoni in Filosofitness. Allenarsi con la filosofia; e si conclude sempre alle ore 11 con il laboratorio di disegno e movimento per bambini Water a cura di Segni Mossi.

Il programma di Io, tu, il mondo

venerdì 4 aprile h 18.30 | sala Spazio Relazioni

EINSTEIN, DALLA RELATIVITÀ AI BUCHI NERI

con Piergiorgio Odifreddi

Albert Einstein è stato il più grande scienziato del Novecento, e uno dei più grandi della Storia. Il matematico e logico Odifreddi ripercorre alcune delle sue idee, delle sue intuizioni e delle sue scoperte a proposito del Cosmo, per un affascinante viaggio nella conoscenza umana che dal primo modello di universo del 1917 arriva ai recenti premi Nobel, per la Fisica del 2017 sulle onde gravitazionali e quello del 2020 sui buchi neri. Prenotazione obbligatoria

sabato 5 aprile h 11-12.30 | sala Spazio Relazioni

FILOSOFITNESS #1

FILOSOFIA COME ALLENAMENTO

gruppo di lettura con Simone Regazzoni

La filosofia si è solito concepirla come forma di sapere o di conoscenza, ma quando nasce, ad Atene nel IV secolo con Platone, è una forma di cura e allenamento di sé nell’unità di mente e corpo. Nasce in una vera palestra, l’Accademia, dove si praticavano con la stessa serietà dialogo e lotta, filosofia e allenamento. Per Platone (che, pare, si chiamasse così perché prestante lottatore dalle spalle larghe)chi pratica la filosofia non può essere zoppo nell’amore per la fatica: deve allenare sia la mente sia il corpo. Nel primo appuntamento del gruppo di lettura, rileggiamo in modo inedito la filosofia platonica come cura e allenamento del plesso mente-corpo.

max 35 partecipanti | prenotazione obbligatoria

h 11-12.30 | sala L’Aula

ODE ALLA PRIMAVERA

laboratorio per bambini e bambine 6-10 anni con Claudia Bellin a partire da Un semino come me (Becco Giallo) di Claudia Polizzi

È primavera, e un semino di pomodoro, dopo l’inverno in un barattolo, comincia un viaggio nella vita: l’acqua, il sole e la terra gli forniscono tutto il necessario per mettere radici e trasformarsi da germoglio a pianta, ricca di altri semi pronti per nuove fantastiche trasformazioni. Dopo aver ascoltato la storia di Semino, diamo il benvenuto alla Primavera attraverso la semina: ci sono vasi da riempire e semi da spargere. A migliorare un po’ il mondo si comincia oggi!

max 20 partecipanti | prenotazione obbligatoria

h 17 | sala Spazio Relazioni

OCCHI SPALANCATI SUL MONDO

con Annalisa Camilli e Paola Peduzzi

Quali, fra tutte le notizie sul e dal mondo che ci raggiungono ogni giorno, sono successe proprio come le leggiamo e le vediamo? Quali, tra questi accadimenti, ci fanno davvero capire cosa sta succedendo intorno a noi? A chi, e in che modo, possiamo accordare fiducia per orientarci nella realtà che ci circonda e nella geografia in cui viviamo? L’attualità è un universo affascinante, e necessario da conoscere: le giornaliste Annalisa Camilli, firma di “Internazionale”, e Paola Peduzzi, giornalista di “Il Foglio”, suggeriscono alcune chiavi di lettura per non perderci nei caotici equilibri della contemporaneità.

prenotazione obbligatoria

domenica 6 aprile h 11-12.30 | sala Spazio Relazioni

FILOSOFITNESS #2

ALLENARSI CON LA FILOSOFIA

gruppo di lettura con Simone Regazzoni

Per troppo tempo la filosofia è stata ridotta a mero discorso teorico disincarnato per pensatori datavolino. È arrivato il momento di cambiare postura e rimettere in gioco il corpo in filosofia, di far rivivere la Palestra di Platone come spazio in cui si allenano mente e corpo. Unendo insieme esercizio fisico e filosofia, postura e pensiero, allenamento e riflessione, il secondo appuntamento del gruppo di lettura propone di sperimentare una forma di filosofia incarnata che coltiva il benessere nell’unità di mente e corpo.

max 35 partecipanti | si consigliano scarpe da ginnastica e abbigliamento adatto all’allenamento

riservato a chi si è prenotato al primo incontro del gruppo di lettura

h 11-12.30 | sala Zona Talento

WATER

laboratorio per bambini e bambine dai 5 anni con Simona Lobefaro e Alessandro Lumare - Segni Mossi

Chi ha detto che si disegna solo da seduti? Che, mentre la mano scorre sul foglio, il resto del corpo deve star fermo? Si può disegnare correndo, saltando, ridendo. Senza guardare, con la voce, nell’aria. O facendo un viaggio tra acque calme, mosse, molto mosse, sentendo il mare, entrandocon il corpo nel suo movimento, nel suo ritmo. Come onde infrangiamoci sulla battigia dei nostri fogli bianchi, lasciando segni colorati: calmi, mossi, molto mossi.

max 20 partecipanti| prenotazione obbligatoria

Informazioni e link per le prenotazioni su www.rondodeitalenti.it