"Io Lavoro" sceglie Bra come tappa cuneese: laboratori ed escape room per conoscere il mercato

CUNEO CRONACA - Sarà Bra ad ospitare, giovedì 16 novembre, il quarto IoLavoro "local", il principale evento del Piemonte dedicato al mondo del lavoro, promosso dall’assessorato regionale al lavoro, formazione, istruzione e merito guidato da Elena Chiorino. La manifestazione regionale più importante sul tema occupazione, che nel 2023 ha compiuto 18 anni con un bagaglio di 58 edizioni all’attivo, è realizzata in collaborazione con Agenzia Piemonte Lavoro, ente strumentale della Regione. L'appuntamento si terrà dalle 10 alle 18 presso il Movicentro di piazza Caduti di Nassirya a Bra. Durante la rassegna si racconterà il mondo del lavoro con le sue trasformazioni e i traguardi raggiunti. IoLavoro sarà anche un'occasione di incontro e confronto con scuole, territorio e imprese per costruire il Piemonte del futuro.



Dopo l'apertura, alle 12 si terrà l'inaugurazione, a seguire l'assessorato presenterà le proprie iniziative e i servizi per favorire l'occupazione, in particolare delle nuove generazioni. All'evento di Bra si sono già iscritte 32 aziende e 25 agenzie per il lavoro ed enti di formazione mentre sono 112 le persone iscritte in cerca di occupazione e 878 i posti di lavoro offerti. Al momento è confermata la presenza di 571 studenti. Le iscrizioni sono ancora aperte: tutte le info sul sito www.iolavoro.org. Durante la giornata sono previsti laboratori e interventi, organizzati da Regione Piemonte, Agenzia Piemonte Lavoro/Centro per l'Impiego di Bra, dedicati alle modalità di selezione in azienda, al collocamento mirato e all'orientamento nel mercato del lavoro.

Il programma degli incontri è il seguente:

11:00 - 12:00 – MOVICENTRO SALA INCONTRI MERCATO DEL LAVORO: COMPETENZE E PROFILI PROFESSIONALI PIU' RICHIESTI

Il mercato del lavoro è in continua evoluzione, le nuove tecnologie dall’internet delle cose all’intelligenza artificiale rendono ancora più veloci questi cambiamenti e ancora più incerti gli scenari futuri. Cambiano le competenze richieste che diventano sempre più integrate tra di loro, per entrare e restare nel mercato del lavoro diventa fondamentale avere sia competenze tecniche, competenze umanistiche che competenze personali. Quali sono le professioni più richieste? Quali sono le competenze più richieste? Quali modalità per acquisire quello che il mercato richiede? Cosa accadrà tra 5, 10, 15 anni? Alcune domande a cui cercheremo di dare risposta durante questo seminario con un particolare affondo sui settori turistico e agroalimentare.

A cura del Sistema Regionale di Orientamento Relatrice: Catia Pernigotto, ANPAL servizi

11:00 - 12:00 – MOVICENTRO SALA WORKSHOP ESCAPE ROOM: GIOCO AL CENTRO...PER L’IMPIEGO!

Escape room: attraverso un approccio ludico ed esperienziale verranno trasmesse informazioni sui servizi del Centro per l'impiego e sulle modalità di ricerca attiva di lavoro. A cura di Agenzia Piemonte Lavoro - Sostegno alla ricerca attiva di lavoro SU PRENOTAZIONE Per informazioni: info.cpi.alba@agenziapiemontelavoro.it



11.00 -12:00 - SALA CONFERENZE ARPINO, LARGO DELLA RESISTENZA VALORIZZIAMO LE COMPETENZE: UNO SGUARDO ALLE SOFT SKILLS

Le competenze trasversali giocano un ruolo fondamentale nel successo occupazionale; è quindi importante saperle individuare in noi stessi ed esplicitarle anche in sede di colloquio di lavoro e in fase di inserimento lavorativo. Questo laboratorio interattivo propone alcuni strumenti e consigli utili a mettere in luce le proprie competenze trasversali. A cura del Centro per l'impiego di Alba e Bra SU PRENOTAZIONE Per informazioni: info.cpi.alba@agenziapiemontelavoro.it



11:00 - 12:00 – AUDITORIUM ARPINO, LARGO DELLA RESISTENZA

IL GRUPPO FERRERO SI PRESENTA

Il gruppo Ferrero presenterà la propria realtà, i profili professionali richiesti e le modalità per candidarsi. A cura dei referenti delle Risorse umane di Ferrero

12:00 - 13:00 – AUDITORIUM ARPINO, LARGO DELLA RESISTENZA

12:00 - 13:00 AUDITORIUM BPER, VIA SARTI 8

PRESENTAZIONE DEL SISTEMA ITS

Il sistema ITS presenta la propria offerta formativa di alta specializzazione tecnica. A cura del sistema ITS della Regione Piemonte

14:00 - 15.30 - MOVICENTRO SALA WORKSHOP ESCAPE ROOM: GIOCO AL CENTRO... PER L’IMPIEGO!

14:00 - 16:00 - SALA CONFERENZE ARPINO, LARGO DELLA RESISTENZA VALORIZZIAMO LE COMPETENZE: UNO SGUARDO ALLE SOFT SKILLS

16:00 - 17:00 - MOVICENTRO SALA INCONTRI LINKEDIN 1: CONSIGLI E SPUNTI PER CREARE UN PROFILO EFFICACE

Laboratorio interattivo che fornisce indicazioni su Linkedin come strumento per la ricerca di lavoro e suggerimenti per creare un profilo professionale efficace A cura di Agenzia Piemonte Lavoro - Sostegno alla ricerca attiva di lavoro



Nel corso dell'evento sono previsti:



FOCUS ORIENTAMENTO

Dalle 11 alle 12 si svolgerà anche l'incontro promosso dal Sistema regionale di Orientamento su competenze e profili professionali più richiesti nel mercato del lavoro.



Alle 12 alle 13 il sistema ITS Piemonte presenterà l’offerta formativa di alta specializzazione tecnica regionale presso l’auditorium Bper di Bra ai 250 studenti delle scuole secondarie di secondo grado già registrate per l’incontro.



TOUR DEI MESTIERI

Percorrendo il “tour dei mestieri”, gli studenti in visita potranno assistere e provare con mano dimostrazioni WorldSkills sui servizi di sala e bar e cucina. Questi due percorsi professionalizzanti rappresentano i profili più richiesti dai settori oggetto dei focus specifici, selezionati sulla base delle peculiarità del tessuto economico-produttivo locale: turismo e agroalimentare.



MIP

Sarà presentato il servizio MIP-Mettersi in proprio, pensato per chi ha un'idea di impresa e non sa come fare a metterla in pratica. Operatori specializzati aiuteranno gratuitamente l'aspirante imprenditore, seguendolo passo passo nella realizzazione della sua idea.



CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Sarà possibile conoscere il servizio regionale che aiuta le persone a certificare le proprie competenze, fino a conseguire una qualifica professionale, grazie alle proprie esperienze formali, informali e non formali. Un servizio gratuito della Regione per tutti coloro che intendono inserirsi nel mondo del lavoro da qualificati.



FONDAZIONI ITS

Anche le fondazioni ITS ICT e ITS Mobilità sostenibile - Meccatronica aerospazio, parte della rete di istituti di istruzione superiore piemontesi, coinvolgeranno gli studenti in attività di orientamento. Al salone di Bra, in focus specifico, saranno presenti: la Fondazione ITS Academy Aerospazio/Meccatronica, la Fondazione ITS Academy Tessile Abbigliamento Moda, La Fondazione ITS Academy ICT e la Fondazione ITS Academy Biotecnologie. Ogni Fondazione all'interno del proprio stand realizza un focus di orientamento su un'area specifica:- Fondazione ITS Academy Tessile Abbigliamento Moda: presenterà i suoi corsi ad indirizzo gioielleria, che si tengono nella sede e nei nuovi laboratori di Valenza capoluogo del distretto dei gioiellieri. In particolare il focus sarà sull'oreficeria ossia la progettazione e la manifattura dei monili e sulla gemmologia, ossia la conoscenza, l'analisi e l'impiego delle pietre preziose.- Fondazione ITS Academy Aerospazio/Meccatronica: presenterà i suoi corsi ad indirizzo mobilità sostenibile. In particolare il focus sarà legato alle tecnologie studiate dai ragazzi in aula durante i due anni di percorso.- Fondazione ITS Academy ICT: presenterà i suoi corsi a indirizzo Informatico, che si tengono nella sede principale della Fondazione ITS ICT Piemonte. In particolare il focus sarà sulla gestione e il management delle risorse aziendali attraverso i software ERP per la logistica.



Le prossime tappe di IOLAVORO 2023:

● 29 e 30 novembre a Torino - Lingotto Fiere (via Nizza, 294) - ore 10 - 18.Per tutti i dettagli sul programma e modalità di partecipazione è possibile consultare il sito dedicato all’evento al link www.iolavoro.org.

(Foto tratta dal sito www.iolavoro.org)