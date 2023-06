InvestEU: il Fei e Banca Crs di Savigliano promuovono la transizione verde delle Pmi

CUNEO CRONACA - Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) fornisce una garanzia (capped) del valore di 32,9 milioni di euro alla Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A. finalizzata a sostenere gli investimenti e il fabbisogno di liquidità di PMI e piccole mid-cap italiane, puntando sulla sostenibilità. Infatti, oltre l'80% delle risorse messe a disposizione dal FEI sarà destinato a progetti verdi e sostenibili. Le transazioni sono sostenute da InvestEU, il programma dell'Unione europea volto a mobilitare almeno 372 miliardi di euro in investimenti per le priorità politiche dell'UE entro il 2027.

Le garanzie del FEI sostenute da InvestEU faciliteranno l'accesso ai finanziamenti per oltre 65 piccole e medie imprese che operano principalmente in Piemonte. Si stima che il sostegno offerto dal FEI contribuirà ad attivare investimenti nell'economia reale per circa 66 milioni di euro.

Gelsomina Vigliotti, presidente del FEI, ha dichiarato: "Questa operazione riflette le priorità principali del FEI, ossia fornire l'accesso ai finanziamenti a piccole e medie imprese e sostenerle nella transizione verde".

Paolo Gentiloni, Commissario europeo per l'Economia, ha commentato: "InvestEU svolge un ruolo essenziale facilitando l'accesso ai finanziamenti alle piccole e medie imprese, consentendo loro di innovare, espandersi e creare posti di lavoro. Grazie a questo accordo siamo lieti di potere sostenere il potenziale delle imprese e contribuire alla transizione verde dell'Italia".

Francesco Osella, presidente di Banca CRS, ha dichiarato: “L’accordo sottoscritto con il FEI nell’ambito del programma InvestEU rappresenta una grande opportunità per Banca CRS di offrire supporto alla propria clientela ed in particolare alla PMI. Siamo grati al FEI per la disponibilità dimostrata”.

Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) è un'istituzione finanziaria che fa parte del Gruppo Banca europea per gli investimenti (BEI). Il fulcro della sua missione è sostenere le micro, piccole e medie imprese (PMI) favorendo il loro accesso ai finanziamenti e al capitale di rischio. Il FEI è inoltre attivo nel promuovere gli investimenti in fondi per il clima e le infrastrutture, con una forte attenzione alla sostenibilità ambientale. Questo ruolo consente al FEI di favorire il raggiungimento degli obiettivi dell'UE a sostegno dell'innovazione, della ricerca e sviluppo, dell’imprenditorialità, della crescita e dell'occupazione.

Il programma InvestEU fornisce all'Unione europea finanziamenti di lungo termine essenziali facendo leva su consistenti fondi pubblici e privati per favorire una ripresa sostenibile. Contribuisce inoltre a mobilitare investimenti privati per le priorità politiche dell'Unione europea, come il Green Deal europeo e la transizione digitale. Il programma InvestEU riunisce in un’unica cornice i molteplici strumenti finanziari dell'UE attualmente disponibili per sostenere gli investimenti nell’Unione europea, rendendo il finanziamento dei progetti di investimento più semplice, più efficiente e più flessibile. Le componenti del programma sono tre: il fondo InvestEU, il polo di consulenza InvestEU e il portale InvestEU. Il fondo InvestEU opera mediante partner finanziari che investono in progetti sostenuti dalla garanzia di bilancio dell'UE di 26,2 miliardi di euro. L'intera garanzia di bilancio sosterrà i progetti di investimento dei partner esecutivi, aumenterà la loro capacità di assunzione del rischio, consentendo quindi di mobilitare investimenti aggiuntivi pari ad almeno 372 miliardi di euro.

Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A. (Banca CRS) è una banca di territorio, fondata nel 1858, con sede in Savigliano (Cuneo) ed attiva, con 24 filiali, nelle provincie di Cuneo e Torino. La Banca persegue l’obbiettivo di supportare le famiglie, i privati e le piccole e medie imprese del territorio servito con la finalità di contribuire alla crescita ed al benessere delle comunità.