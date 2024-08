"Interscambi Coreografici", si svela la nuova stagione di danza al teatro Toselli di Cuneo

CUNEO CRONACA - Martedì 3 settembre si terrà a Cuneo la conferenza stampa di presentazione del progetto Interscambi Coreografici 2024/2025, organizzato dalla Fondazione Egri per la Danza. Durante l'incontro, che si svolgerà presso il Salone d'Onore di Santa Chiara, piano B, a Cuneo, si potranno conoscere in anteprima i dettagli della prossima stagione di eventi.

La programmazione prevede 7 spettacoli, ospitati presso il Teatro Toselli in stretta collaborazione con la Città di Cuneo. Questa iniziativa coinvolgerà importanti compagnie di danza regionali e nazionali, tra cui Balletto Teatro di Torino (Piemonte), Interno5 (Campania), ResExtensa (Puglia), Compagnia Twain (Lazio), Tecnologia Filosofica (Piemonte), La Contrada (Friuli Venezia Giulia), Megakles Ballet (Sicilia), Eko Dance Company (Piemonte) e, naturalmente, Egribiancodanza (Piemonte).

Il progetto "Interscambi Coreografici Cuneo 2024/2025" non è solo un'iniziativa artistica, ma un'opportunità di crescita culturale per la comunità. Il programma offrirà eventi per tutte le età, con spettacoli adatti sia ai bambini che alle famiglie, laboratori e attività didattiche. La Fondazione Egri per la Danza si impegna a promuovere la cultura della danza come strumento educativo e sociale.

Biglietti spettacoli al Teatro Toselli

Intero: 20€ | Ridotto: 15€ (over 65, under 12, tessera musei) | Ridotto 12€ (Gruppi da 5 persone e scuole di danza) | Ridotto 10€ (studenti universitari)

Abbonamenti

Abbonamento 7 spettacoli: Intero: 115€ | Ridotto: 85€ (over 65, under 12, tessera musei) | Ridotto 69€ (Gruppi da 5 persone e scuole di danza)

Abbonamento 6 spettacoli: Intero: 100€ | Ridotto: 75€ (over 65, under 12, tessera musei) | Ridotto 60€ (Gruppi da 5 persone e scuole di danza)

Abbonamento 5 spettacoli: Intero: 85€ | Ridotto: 63€ (over 65, under 12, tessera musei) | Ridotto 55€ (Gruppi da 5 persone e scuole di danza)

Abbonamento 3 spettacoli: Intero: 55€ | Ridotto: 42€ (over 65, under 12, tessera musei) | Ridotto 34€ (Gruppi da 5 persone e scuole di danza)

(Foto d'archivio Interscambi Coreografici)