Internet FWA: tutti i vantaggi della connessione via onde radio nelle zone senza copertura

Al giorno d’oggi non avere internet a casa può rivelarsi un grande disagio, eppure sono ancora diverse le zone cosiddette bianche in Italia, ossia quelle in cui la rete cablata ancora non è in grado di arrivare. Parliamo perlopiù di località di montagna, piccoli comuni isolati, cittadine difficilmente raggiungibili ma non solo perché di fatto le grandi aziende non hanno interesse nel compiere investimenti importanti al fine di portare la fibra ottica in luoghi con pochi abitanti. Fortunatamente, in tutti questi casi esiste un’alternativa: la FWA (Fixed Wireless Access) che consente di avere internet a casa anche nelle zone senza copertura. Questa tecnologia sfrutta le onde radio per far arrivare il segnale laddove la linea cablata non esiste ed è di fatto l’unica alternativa possibile per chi ha una casa in montagna o in una località isolata.

L’operatore che in Italia è specializzato in FWA è Eolo, che propone diverse offerte WIFI casa per tutte le esigenze e non a caso è sempre più richiesto. È bene precisare infatti che la connessione internet via radio permette di ottenere numerosi vantaggi e merita dunque di essere presa in considerazione, anche da coloro che vivono in una grande città.

I vantaggi della connessione ad internet via radio

Non si tratta solo di poter arrivare in qualsiasi località italiana: la connessione internet via radio è vantaggiosa anche per altri motivi. Vediamoli brevemente.

Avere internet anche nelle zone senza copertura

Il primo innegabile vantaggio della tecnologia FWA è che permette a tutti di avere una connessione ad internet veloce in casa, anche se questa si trova in montagna o in una località che non è raggiunta dalla ADSL o dalla Fibra ottica. Il segnale infatti viaggia attraverso le onde radio, dunque non è necessaria una rete cablata e nemmeno il telefono. È sufficiente avere un’antenna ed un modem apposito, che viene fornito da Eolo e che permette di navigare senza alcun problema. Ultimamente la tecnologia FWA è sempre più richiesta perché in molti lavorano in smart working dalla seconda casa e hanno bisogno di una connessione efficiente.

Niente riduzione della banda: quella minima è sempre garantita

Un altro vantaggio della connessione ad internet via radio è che non sfrutta l’infrastruttura della Telecom e ne è del tutto indipendente. Questo è un dettaglio da non sottovalutare, in quanto significa che la banda minima viene sempre garantita, anche se ci sono moltissimi utenti che si connettono in contemporanea. Non ci sono centraline condivise e super affollate come avviene con le reti internet tradizionali e non si rischiano dunque rallentamenti, riduzioni di banda e problemi vari mentre si naviga.

Tariffe vantaggiose e personalizzate

Se prendiamo poi Eolo, che come abbiamo detto è l’operatore specializzato in connessioni via radio, le tariffe sono sempre estremamente vantaggiose e permettono a tutti di trovare la soluzione più adeguata alle proprie esigenze. Chi vuole avere internet nella seconda casa ad esempio può scegliere l’offerta Eolo QuandoVuoi, che consente di attivare e disattivare la connessione a proprio piacimento, pagando solo in base agli effettivi consumi.