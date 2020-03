Internet agevolato per il lavoro: ecco come funziona e a chi si rivolge la "solidarietà digitale"

Arriva la solidarietà digitale. Grandi imprese e gruppi hanno messo e metteranno a disposizione servizi gratuiti e soluzioni innovative cui accedere anche in provincia di Cuneo grazie all’iniziativa di "solidarietà digitale" del ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione.

Per le aziende che aderiscono allo "smart working", Connexia mette a disposizione per due settimane l’uso gratuito della piattaforma Webex. Al termine del periodo non ci sarà alcun obbligo o costo per l'utente. Per attivare il servizio bisogna inviare una richiesta alla mail cloud@connexia.com indicando il nome dell’azienda e nomi, cognomi e indirizzi email delle persone che dovranno schedulare le sessioni. Per aziende e professionisti, disponibile gratuitamente anche l’accesso a Cisco Webex Meetings: la piattaforma consente il lavoro da remoto, permette di pianificare e partecipare a riunioni, collaborare e condividere documenti e dati. Previsto inoltre, l’affiancamento e il supporto da parte di volontari Ibm.

Sempre per le imprese, Microsoft mette a disposizione tecnologia ed esperti It, gratuitamente, per permettere l’adozione di soluzioni di smart working, anche in mobilità, per Pmi, imprese private e pubbliche, istituzioni e scuole, sia già clienti che no. Infine Joinconference mette a disposizione i propri servizi di audio e videoconferenza per smart working gratuitamente alle aziende e ai professionisti. Si può richiedere il servizio scrivendo una mail a emergenza.covid@joinconferencing.com.

Per la scuola c'è WeSchool di Tim, una piattaforma di classe digitale che permette ai docenti, da smartphone, tablet o computer, di portare in modo molto semplice la propria classe online, condividere materiali, creare discussioni, discutere sui contenuti, gestire lavori di gruppo, verifiche e test. E’ inoltre presente un’aula virtuale per fare video streaming a distanza. G Suite di Google offre accesso gratuito alle funzionalità avanzate del servizio di videoconferenza Hangouts Meet per tutti i clienti Gsuite, università, scuole e no-profit fino al 1° luglio 2020. Fino a 250 partecipanti per videochiamata, streaming live fino a 100,000 utenti e la possibilità di registrare e salvare i meetings su Google Drive.

Nel mondo dei servizi entra in gioco Amazon con Amazon Web Services, una piattaforma di Cloud computing che offre un pacchetto di crediti per fornire a Pubbliche Amministrazioni, organizzazioni non governative e non profit, startup e imprese, l'accesso a un piano di supporto e a un canale di assistenza. È possibile inviare le richieste di adesione via mail a awsforitaly@amazon.com. Per tutti gli italiani, Italia Online rende disponibile gratuitamente per un anno la Libero Mail Pec da 1 giga. Il servizio è attivabile dal 9 al 30 marzo 2020 visitando l’indirizzo web mailpec.libero.it.

Anche la telefonia facilita l’adozione del lavoro da remoto: Vodafone Business è al fianco di tutte le imprese, partite Iva ed istituzioni italiane e offre, per tutto il territorio nazionale, un mese di utilizzo illimitato della connessione dati su tutte le Sim voce per restare in contatto con colleghi, clienti e fornitori senza ulteriori costi. Dalla seconda metà di marzo saranno disponibili progressivamente per tutti i clienti mobili voce ricaricabili di Wind Tre, 100 Giga gratuiti per 7 giorni. Tim, infine, offre GB illimitati da mobile per 1 mese per i tutti i clienti con un bundle dati attivo (attivabile online su Tim Party). Chiamate illimitate da fisso fino a fine aprile per tutti i clienti che non hanno le chiamate incluse. I clienti Tim possono attivare l’offerta per il mobile accedendo pagina web dedicata (QUI), l’offerta per le chiamate da rete fissa va richiesta telefonando al 187.

(Testo tratto dal sito della Solidarietà Digitale del Ministero)