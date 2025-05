Instabilità fino a martedì in provincia di Cuneo, poi ritorna il sole con temperature in aumento

CUNEO CRONACA - L'Italia rimane stretta tra due circolazioni depressionarie, una sul Golfo di Biscaglia e una sull'Europa orientale, che manterranno l'atmosfera in condizioni moderatamente instabili.

Sul Piemonte - riferisce Arpa Piemonte - fino a martedì il tempo sarà caratterizzato dalla variabilità e dall'instabilità, con rovesci e temporali sparsi alternati a momenti più soleggiati. Nel pomeriggio lunedì si formeranno rovesci e temporali sulle zone montane, che potranno poi interessare anche le zone di pianura e collina.

Nella notte sarà possibile qualche temporale più forte sulle pianure settentrionali, poi nella giornata di martedì si rinnoveranno condizioni di instabilità sulle zone montane in possibile estensione sulle altre zone. Mercoledì e giovedì l'allontanamento delle circolazioni depressionarie favorirà una maggiore stabilità del tempo e l'aumento delle temperature.

Martedì 13 maggio

Nuvolosità: cielo irregolarmente nuvoloso. Di prima mattina maggiori aperture in montagna.

Precipitazioni: nella notte e al primo mattino possibili rovesci e temporali sulle pianure, in particolare a nordest, con locali picchi di forte intensità. In mattinata temporali in attenuazione, poi dal pomeriggio ripresa di rovesci e temporali sulle zone montane, con qualche temporale sparso che potrà interessare anche le altre zone.

Zero termico: senza variazioni particolari, sui 2500-2800 metri circa.

Venti: in prevalenza deboli variabili o orientali; locali rinforzi da est o nordest in pianura nella notte.

Altri fenomeni: possibilità di nubifragi nella notte sulle pianure nordorientali.

Mercoledì 14 maggio

Nuvolosità: al mattino irregolarmente nuvoloso in pianura e poco nuvoloso in montagna, nel pomeriggio aumento della nuvolosità in montagna e cielo poco nuvoloso in pianura.



Precipitazioni: nella notte possibili rovesci e temporali residui, in esaurimento. Nel pomeriggio ripresa di rovesci sparsi in montagna.



Zero termico: stazionario o in lieve aumento a 2800-3000 metri.

Venti: in prevalenza deboli variabili o orientali, da nord sull'Appennino.

Giovedì 15 maggio

Nuvolosità: cielo in prevalenza poco nuvoloso.

Precipitazioni: assenti salvo rovesci pomeridiani sulle Alpi. In tarda serata possibile peggioramento con rovesci e temporali a partire da est.

Zero termico: in rialzo fino a circa 3000 metri.

Venti: in prevalenza deboli variabili o nordorientali. Rinforzo dei venti da nord in tarda serata.