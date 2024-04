"Innesti solidali" a Cuneo: coltivare inclusione nel cuore della città

CUNEO CRONACA - Sabato 13 aprile si invita la cittadinanza a scoprire un angolo del Parco Fluviale e la realtà degli orti biologici "Ca da’banda", tramite una passeggiata guidata e un rinfresco finale. L’iniziativa rientra nel progetto "Innesti solidali", coordinato dal Comitato Arci Piemonte a livello regionale, e nel cuneese dal Comitato ARCI Cuneo Asti insieme agli Orti Ca da Banda, Nova Coop, il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese (CSAC). Finanziato dalla Regione Piemonte e dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali.

La finalità è quella di far conoscere il territorio e la possibilità di gestire un orto anche per chi vive in città, magari condividendone la responsabilità con altre persone presso la realtà associativa Ca da banda, che ha in tutto 49 orti biologici di 50 metri quadrati ciascuno. La ricchezza dello spazio gestito da Sergio Parola all’interno del Parco fluviale risiede anche nell’opportunità di incontrare e conoscere meglio persone di diversa provenienza sociale e con percorsi di vita molto distanti tra loro. Accumunati dalla passione per la coltivazione di cibo fresco, biologico e locale. Ca’da banda nel 2021 ha stipulato una convenzione con Novacoop Piemonte e il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese dando vita al progetto “orti insieme” che ha lo scopo di promuovere un’agricoltura sostenibile attraverso l’accompagnamento di persone svantaggiate inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale. Azioni che permettono di sviluppare le abilità e le capacità delle persone e per favorire la loro inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana.

Le azioni previste in "Innesti solidali" vogliono investire sul rafforzamento di realtà che stanno sperimentando forme di orticoltura comunitaria in ottica ricreativa e socializzante, per ricreare un senso di appartenenza ad una comunità in grado di agire in modo inclusivo e solidale. Appuntamento quindi il 13 aprile alle 10 con partenza dal lago artificiale di via del lupo, dove si trova un ampio parcheggio. La passeggiata condurrà i partecipanti alla scoperta delle sorgenti vecchio sant'Anselmo, della panchina gigante e degli Orti ca' da banda. Info e Iscrizione (obbligatoria) al 3703474145. In caso di pioggia l'evento sarà rinviato a sabato 20 aprile. I prossimi appuntamenti del progetto sono previsti per Sabato 15 giugno, con un pranzo condiviso presso gli Orti Ca da banda e laboratori per adulti e bambini, sabato 14 settembre con una merenda sinoira e un concerto finale.