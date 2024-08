Iniziati i lavori per il pozzo in Mali: Lvia raccoglie fondi per portare acqua potabile alle comunità locali

CUNEO CRONACA - Stanno cominciando i lavori di costruzione del pozzo nella città di Douentza, in Mali. "Grazie al prezioso contributo di numerose donatrici e numerosi donatori, ad oggi siamo a metà del nostro obiettivo di 40.000 euro - scrive Lvia -. Insieme possiamo portare acqua alle comunità che in questo momento ne sono prive". (Dona QUI)

La regione di Douentza accoglie una numerosa comunità di sfollati che fuggono dalla guerra, ma gli impianti idrici non sono sufficienti a garantire l’accesso all’acqua potabile a tutta la popolazione residente. Questo aumenta il rischio di diffusione di malattie gastrointestinali come ad esempio il colera, soprattutto per i bambini. La costruzione del nuovo pozzo, resa possibile da questa raccolta fondi, è un primo passo per risolvere questo problema.

QUI la videointervista a Giovanni Armando, referente LVIA in Mali e a Housseiny Bocoum, sindaco della città di Douentza che è recentemente scomparso lasciando la sua comunità. Il pozzo, infatti, sarà intitolato alla sua memoria.

La raccolta fondi è aperta sulla piattaforma di For Funding di Intesa Sanpaolo per la raccolta di fondi in favore di progetti solidali promossi da selezionate ONP.

Puoi donare anche mediante bonifico all’IBAN

Beneficiario: For Funding Intesa Sanpaolo;

IBAN: IT32T0306909606100000047402;

Causale da inserire nella descrizione del bonifico: SUREMALI