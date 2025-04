Imprese cuneesi, focus sul futuro: al Grattacielo Piemonte le previsioni per il secondo trimestre 2025

GEANINA FILIP - Si è svolto, presso il Grattacielo Piemonte, l'incontro dedicato all'indagine congiunturale con le previsioni delle imprese cuneesi per il secondo trimestre 2025, un appuntamento cruciale per analizzare lo stato di salute dell'economia regionale e tracciare le prospettive per i prossimi mesi.

L'incontro si è concluso con un confronto tra i partecipanti, volto a individuare soluzioni condivise per affrontare le sfide future, con l'obiettivo di garantire stabilità e sviluppo al tessuto produttivo piemontese.

Ai microfoni di Radio Stereo 5 sono intervenuti il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e la responsabile del Centro Studi di Confindustria Cuneo, Elena Angaramo.

