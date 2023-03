Incidenza in calo dei casi Covid in Piemonte, -14,3% rispetto alla scorsa settimana

Nell’ottava settimana, è dominante la sottovariante di Omicron BA.2 nel depuratore di Castiglione Torinese, mentre nel depuratore di Cuneo la variante dominante è BQ.1.19 e nei depuratori di Alessandria e Novara è XBB.1. Non si osservano mutazioni specifiche ed univoche per la sottovariante Omicron BA.3 e BA.4.

Tra venerdì 24 febbraio e giovedì 2 marzo sono state vaccinate 5.575 persone: 67 hanno ricevuto la prima dose, 56 la seconda, 149 la terza, 3.168 la quarta, 2.135 la quinta.

Dall'inizio della campagna vaccinale sono state somministrate in Piemonte 10.866.966 dosi, di cui 3.345.703 come seconde, 2.964.568 come terze, 800.301 come quarte, 149.318 come quinte.