Incidente tra Verduno e Pollenzo: feriti una 54enne e un 39enne

CUNEO CRONACA - Due auto sono rimaste coinvolte in un incidente stradale sulla strada Provinciale 7, tra Verduno e Pollenzo, in provincia di Cuneo.

Secondo le prime sommarie informazioni dei vigili del fuoco, a scontrarsi sono state una panda guidata da una 54enne e una golf con a bordo un 39enne.

Sul posto sono intervenute 3 ambulanze, l'elisoccorso, due squadre dei vigili di Alba e Bra, i carabinieri di Bra e la polizia stradale di bra.

La donna è stata portata in ospedale a Cuneo in elisoccorso e il ragazzo a Verduno in ambulanza.