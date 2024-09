Incidente sul lavoro a Villanova Mondovì, morto 57enne travolto da una lastra di vetro

CUNEO CRONACA - Tragico incidente sul lavoro in un'azienda di Villanova Mondovì, in provincia di Cuneo, nella mattinata di lunedì 23 settembre. Secondo le prime, sommarie informazioni del 118, un operaio di 57 anni sarebbe deceduto a seguito del crollo di una lastra di vetro mentre lavorava all'interno di un'azienda di serramenti.

“Un’altra morte sul lavoro, inaccettabile come tutte le altre, questa mattina ha tolto all’affetto dei suoi cari un lavoratore in una ditta di serramenti. Questi incidenti ci procurano dolore e rabbia" dichiara la Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro Chiara Gribaudo.

“La rabbia perché, al di là di quel che stabilirà la magistratura, continuano ogni giorno a verificarsi incidenti gravi e gravissimi mietendo vittime nei luoghi di lavoro di tutta Italia, compreso il Cuneese” continua la deputata cuneese. Conclude l’onorevole Gribaudo: “Il dolore è quello della famiglia, intorno a cui ci stringiamo con rispetto e affetto ma anche quello di una comunità intera, la nostra di Mondovì chiedendo verità e giustizia.”

"Esprimo il mio più profondo cordoglio per la tragica morte dell’operaio di 57 anni a Villanova Mondovì, in provincia di Cuneo, travolto da una lastra di vetro mentre lavorava all'interno di un'azienda di serramenti. Questo ennesimo incidente mortale sul lavoro rappresenta una drammatica testimonianza della necessità di rafforzare le misure di sicurezza nei luoghi di lavoro", dichiarano in una nota congiunta Paolo Capone, Segretario Generale UGL e Massimiliano Rossato, Segretario Regionale UGL Piemonte.

"Ogni perdita di vita è inaccettabile - proseguono - e ci ricorda l'urgenza di porre la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori al centro delle politiche aziendali e istituzionali. L'UGL continuerà a battersi affinché si investa maggiormente in formazione, prevenzione e controlli, per evitare che simili tragedie si ripetano. L’UGL esprime la più sentita vicinanza alla famiglia della vittima".