Incidente a Vezza con due giovani vittime tedesche: 36enne accusato per omicidio stradale

CUNEO CRONACA - Riceviamo dai carabinieri della provincia di Cuneo: "Al termine degli accertamenti conseguenti al grave incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 17 aprile, a Vezza d’Alba, regione Val Rubiagno, all’esito del quale sono decedute due turiste tedesche di 35 e 32 anni, il conducente dell’Audi A5 a bordo della quale viaggiavano le vittime è stato tratto in arresto per omicidio stradale aggravato dai Carabinieri della Compagnia di Alba.

Il conducente 36enne, che viaggiava a forte velocità lungo la strada provinciale 287, perdendo il controllo dell’autovettura all’altezza del civico 20 della citata regione Val Rubiagno, all’esito degli esami di laboratorio eseguiti presso l’ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno, è risultato avere un tasso alcolemico di 1,7 grammi litro, oltre tre volte superiore al tasso consentito.

Oltre al conducente e alle due vittime, a bordo della vettura viaggiava un secondo uomo, anch’egli 36enne e residente in Germania, che è tutt’ora ricoverato in prognosi riservata presso l’ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo ove è stato trasportato in elisoccorso. Il conducente è piantonato presso l’ospedale di Verduno, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Asti che coordina le indagini".