Inaugurata la nuova sede d'esame delle Università del Gruppo Multiversity in Confindustria Cuneo

CUNEO CRONACA - Si è svolta presso la Sala “Michele Ferrero” di Confindustria Cuneo la cerimonia di inaugurazione della Sede d’Esame delle Università Pegaso, Mercatorum e San Raffaele Roma, Atenei digitali di MUltiversity, gruppo leader in Italia nel settore dell’Education.

L'incontro è stato aperto dai saluti della sindaca di Cuneo, Patrizia Manassero, seguiti dal messaggio del presidente della Provincia, Luca Robaldo, dal presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, intervenuto in collegamento video, e dei padroni di casa, Mariano Costamagna e Giuliana Cirio, rispettivamente presidente e direttore di Confindustria Cuneo. L'evento ha visto la partecipazione di un folto parterre di autorità, imprenditori e rappresentanti del mondo industriale provenienti dalle diverse zone della provincia.

La tavola rotonda - moderata dalla giornalista di Sky, Tonia Cartolano - ha affrontato il tema "Alta formazione digitale: costruire un ponte tra competenze, comunità e impresa". Tra i relatori, il Ceo di Multiversity, Fabio Vaccarono, la responsabile Formazione di Confindustria Cuneo, Federica Giordano, e il direttore del Centro di Ricerca e Formazione di Merlo, Paolo Peretti.

In particolare, si è discusso di quale sia l’esigenza di formazione delle aziende attraverso gli esempi del Centro Servizi per l’Industria di Confindustria Cuneo e del Centro di Ricerca e Formazione Merlo. Si è dibattuto, poi, dell’evidente dicotomia tra i dati italiani e il bisogno crescente di conoscenza e competenze, dovuto alla velocità e alla complessità di cambiamento del mondo, e di come la formazione digitale possa rappresentare la soluzione per colmare questo gap.

"Le università del Gruppo Multiversity arrivano a Cuneo, capoluogo con un tessuto imprenditoriale molto importante che oggi ha bisogno di coltivare talenti e competenze, di riconvertire le professionalità per affrontare le sfide di un mondo in cui la tecnologia, il digitale e l’intelligenza artificiale mutano continuamente il modo di lavorare. Desidero ringraziare per questa opportunità la governance di Multiversity che ha creduto in noi e nelle potenzialità di questo territorio. La nostra storia parte da lontano, da oltre dieci anni siamo un punto di riferimento nel cuneese per la formazione digitale, riuscendo a cambiare la vita a oltre 10 mila studenti”. Lo ha dichiarato Vincenzo Maffettone, responsabile della Sede d’Esame di Cuneo delle Università Pegaso, Mercatorum.