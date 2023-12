In vendita i biglietti del Gran Concerto di Capodanno al teatro Toselli di Cuneo

CUNEO CRONACA - Il teatro Toselli di Cuneo si prepara ad accogliere il nuovo anno con un evento musicale di rilievo: il Gran Concerto di Capodanno organizzato da Promocuneo, con il sosegno di Fondazione Crc.

In programma per domenica 31 dicembre, alle ore 22, l'evento vede la partecipazione dell'Orchestra Filarmonica del Piemonte, diretta dal maestro Stefano Coppo, e la presenza del soprano Marta Leung (nella foto). La serata sarà presentata da Alfonso De Filippis.

Il repertorio selezionato per l'occasione include musiche di compositori del calibro di J. Strauss, G. Bizet, G. Verdi e P. I. Tchaikovsky.

Stefano Coppo, nato ad Aosta nel 1965, vanta una formazione musicale di alto livello. Diplomatosi in tromba nel 1987, ha collaborato con numerose orchestre, tra cui l'Orchestra del Teatro Regio di Torino e l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Dal 1990, ha esteso il suo talento alla direzione d'orchestra, conducendo oltre 400 concerti in Italia e all'estero.

Marta Leung si distingue per la sua eccellente musicalità e un timbro vocale di grande bellezza. Vincitrice di diversi concorsi lirici, ha ricoperto ruoli importanti in opere di rilievo e ha collaborato con direttori di fama internazionale. Il suo percorso formativo include il Conservatorio A. Vivaldi di Alessandria e l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

L'Orchestra Filarmonica del Piemonte, fondata nel 1992, ha realizzato un percorso artistico significativo, partecipando a numerose produzioni operistiche e concertistiche in Italia e all'estero. Ha collaborato con artisti del calibro di Enrico Dindo e Katia Ricciarelli.

Alfonso de Filippis, con una formazione versatile e multidisciplinare, ha lavorato in ambiti diversi dell'arte scenica, dal balletto alla lirica. Ha collaborato con figure di spicco come Paolo Poli e ha curato la regia e le coreografie di numerose produzioni.

I biglietti per il concerto possono essere acquistati online sul sito www.promocuneo.it o presso Promocuneo in Corso Kennedy, 5 f, con prevendita il 29 dicembre dalle 15:30 alle 17:30. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 0171.698388 o 333 4984128, oppure scrivere a promocuneo@tin.it.

Il concerto rappresenta un'occasione imperdibile per gli amanti della musica classica e per chi desidera salutare l'anno nuovo in un'atmosfera di grande fascino e cultura musicale.