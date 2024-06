In settimana temporali nel pomeriggio-sera, rischio nubifragi e grandinate nel Cuneese

Nuvolosità: cielo irregolarmente nuvoloso con nuvolosità più consistente nel pomeriggio, in particolare sulle pianure.

Precipitazioni: dal primo mattino rovesci sul settore meridionale al confine con la Liguria; dalle ore centrali rovesci e temporali sparsi su tutta la regione, con valori generalmente deboli o moderati, con possibili picchi localmente forti sulle pianure.

Zero termico: in ulteriore calo fino a 2700 metri a nord e 3000 metri a sud in serata.

Venti: generalmente deboli, tra ovest e sudovest in montagna e dai quadranti settentrionali altrove, con rinforzi moderati da nordest sui settori al confine con la Lombardia, in particolare al pomeriggio.

Giovedì 13 giugno