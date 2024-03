In scena alle finali di Saalbach supergigante e discesa: Marta Bassino verso la chiusura di stagione

CUNEO CRONACA - Siamo arrivati in fondo alla stagione 2023-2024 e all'ultimo race program di questi mesi. Meteo permettendo, le finali di Saalbach giungono alla loro conclusione con il weekend lungo dedicato alla velocità.



Smaltita con solo un bello spavento la "cartella" presa in gigante, e non certo solo "per fortuna" (ci torneremo), Marta Bassino sarà al via di entrambe le gare che si terranno venerdì 22 marzo alle 10 (discesa libera, QUI) e sabato 23 marzo alle 11:15 (SuperG, QUI).

Diretta Tv su Rai 2 ed Eurosport, live timing su sito e app Fis.

(Foto d'Archivio)