In salvo sull'elicottero 5 bambini e 6 adulti a San Giacomo di Entracque

CUNEO CRONACA - Si sono concluse da poco le operazioni per evacuare la frazione di San Giacomo di Entracque (Cuneo). I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese hanno concluso l'intervento in collaborazione con i vigili del Fuoco mettendo in salvo 5 bambini e 6 adulti.

Dopo aver raggiunto la frazione a piedi lungo un percorso particolarmente impervio per aggirare i punti in cui la strada è franata nel fiume, si sono accertati che non ci fossero emergenze sanitarie particolari e hanno proceduto imbarcando le persone sull'elicottero dei vigili del fuoco per il trasporto valle.