In Granda 48 ore di maltempo, temperature giù di oltre 10 gradi: da giovedì torna l'alta pressione

Zero termico: in aumento dal pomeriggio fino a 2300-2500 m in serata, con valori intorno ai 2000 m tra Alpi Cozie e Marittime.

Venti: al mattino da nordest, moderati o localmente forti in montagna e deboli in

pianura con rinforzi sulla zona dei laghi, dal pomeriggio progressiva rotazione da

est a tutte le quote con locali rinforzi forti sui rilievi meridionali.