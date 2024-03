In Bacco&Orfeo il dio della musica incontra quello del vino: i concerti della domenica ad Alba e Bra

CUNEO CRONACA - Con il suggestivo incontro tra il dio della musica e quello del vino, Alba Music Festival presenta, con la direzione di Giuseppe Nova, la XIX edizione di Bacco&Orfeo, i Concerti della domenica di Alba e Bra.

I dodici concerti si svolgeranno come tradizione per sei domeniche consecutive dal 24 marzo al 28 aprile: alle ore 11 nella Chiesa di San Giuseppe ad Alba, in collaborazione con il Centro Culturale San Giuseppe e al pomeriggio, alle ore 16,30, nel Coro della Chiesa braidese di Santa Chiara. Saranno straordinarie occasioni per trascorrere un’intera giornata tra Langhe e Roero all’insegna della musica, con artisti di notorietà internazionale e repertori di grande interesse. I concerti saranno introdotti dal musicologo Dino Bosco e quelli del mattino di Alba, saranno seguiti da un calice di vino selezionato da Ico Turra: un’occasione conviviale d’incontro tra artisti e pubblico, per conoscersi e condividere il piacere dell’arte.

Il programma artistico abbraccia come di consueto stili ed atmosfere differenti, presentando al pubblico la moltitudine di sfaccettature stilistiche e interpretative che caratterizzano la musica classica. Il 24 marzo si apre con una co-produzione di Alba Music Festival con l’Academia Montis Regalis e I Musici di Santa Pelagia: la voce di Sang Eun Kim, il flauto di Giuseppe Nova e il clavicembalo di Maurizio Fornero, accompagnati dell’ensemble de I Musici di Santa Pelagia, interpreteranno un repertorio barocco con forti accenti spirituali. La domenica successiva incontreremo al mattino la violinista Tetyana Fedevych, accompagnata da Gianfranco Messina al pianoforte, in un programma che riproporrà alcuni capolavori della letteratura violinistica dal Barocco al tardo Romanticismo; nel pomeriggio si presenterà con un recital pianistico Raffaello Moretti, musicista italiano residente a Londra con una formazione e attività quanto mai ampia e cosmopolita. Si prosegue con il Joaquín Turina Piano Ensemble, formato da Francisco José Gil al clarinetto, Antonio Soria Salas al violoncello e Antonio Soria al pianoforte: i tre artisti spagnoli si esibiranno sia al mattino ad Alba che al pomeriggio a Bra con due programmi differenti ma accomunati dal celebre Trio di Nino Rota. Tutta dedicata al pianoforte è la giornata del 14 aprile con la presenza di Sara Cianciullo, impegnata in un itinerario tra Ottocento e Novecento. La domenica successiva inizierà con Lucio Degani, violino solista e spalla dei Solisti Veneti, e Andrea Rucli al pianoforte, che presenteranno un programma virtuosistico con alcune rarità di George Gershwin; al pomeriggio il Quartetto Ludus, che si esibisce con strumenti e intonazione barocca, porrà l'attenzione sui prodromi del quartetto classico, attraverso l’opera di Nardini, Cambini e Boccherini, in un'operazione di grande interesse culturale; per il finale di questa edizione di Bacco&Orfeo, non poteva mancare un omaggio al centenario della morte di Giacomo Puccini, con una rilettura strumentale di Aurelio e Paolo Pollice dedicata alle donne delle sue opere: l’intensa vita sentimentale del compositore conquista anche il suo teatro, tra Manon Lescaut a Mimì, Tosca, Madama Butterfly e Turandot, dove la donna è al centro della scena.

Le Cantine presenti in questa edizione

I vini medaglia d’oro e d’argento del Concours Mondial de Bruxelles - Rue de Mérode, 60 - 1060 Bruxelles BE - Tel. +32 47 8212732 - concours@vinopres.com - https://concoursmondial.com

Cantina Sociale Barbera dei Sei Castelli - Regione Salere, 6 – 14041 Agliano Terme (AT) - Tel. 0141 964004 - amministrazione@barberaseicastelli.it - www.barberaseicastelli.it

Azienda Vitivinicola Piazzo Comm. Armando - Fraz. San Rocco Seno D’Elvio, 31 - 12051 Alba (CN) - Tel. 0173 286798 - apiazzo@piazzo.it - www.piazzo.it

Cordero San Giorgio - Tenuta San Giorgio, 1 - 27046 Santa Giuletta (PV) – Tel. 0383 398090 - info@corderosangiorgio.wine - www.corderosangiorgio.wine

Azienda Agricola Masùt da Rive - Via A. Manzoni 82 I - 34070 Mariano del Friuli (GO) - Tel. 0481 69200 - info@masutdarive.com - www.masutdarive.com

Terre del Barolo - Via Alba - Barolo, 8 - 12060 Castiglione Falletto (CN)

Tel. 0173 262053 - info@terredelbarolo.com - https://terredelbarolo.com

Le degustazioni saranno accompagnate dai prodotti Roero Gris di Santa Vittoria D'Alba e per la domenica di Pasqua con le Colombe Maina.

Calendario

Domenica 24 marzo

ore 11, Chiesa di San Giuseppe, Alba

Viaggio nel Barocco

Sang Eun Kim soprano

Giuseppe Nova flauto

I Musici di Santa Pelagia

Musiche di Bach, Telemann, Vivaldi

ore 16.30, Chiesa di Santa Chiara, Bra

Viaggio nel Barocco

Sang Eun Kim soprano

Giuseppe Nova flauto

I Musici di Santa Pelagia

Musiche di Bach, Telemann, Vivaldi

Domenica 31 marzo

ore 11, Chiesa di San Giuseppe, Alba

L’arte del violino

Tetyana Fedevych violino

Gianfranco Messina pianoforte

Musiche di Tartini, Beethoven, Kreisler, Saint-Saëns

ore 16.30, Chiesa di Santa Chiara, Bra

Recital per pianoforte

I romantici

Raffaele Moretti pianoforte

Musiche di Schubert, Chopin

Domenica 7 aprile

ore 11, Chiesa di San Giuseppe, Alba

Joaquín Turina Piano Ensemble

Francisco José Gil clarinetto

Antonio Soria Salas violoncello

Antonio Soria pianoforte

Musiche di Frühling, Rota

ore 16.30, Chiesa di Santa Chiara, Bra

Joaquín Turina Piano Ensemble

Francisco José Gil clarinetto

Antonio Soria Salas violoncello

Antonio Soria pianoforte

Musiche di D’Indy, Rota

Domenica 14 aprile

ore 11, Chiesa di San Giuseppe, Alba

Recital per pianoforte

Sara Cianciullo pianoforte

Musiche di Beethoven, Chopin

ore 16.30, Chiesa di Santa Chiara, Bra

Recital per pianoforte

Sara Cianciullo pianoforte

Musiche di Beethoven, Scarlatti, Prokofiev

Domenica 21 aprile

ore 11, Chiesa di San Giuseppe, Alba

Virtuosi: dedicato a Jascha Heifetz

Lucio Degani violino

Andrea Rucli pianoforte

Musiche di Kreisler, Debussy, Castelnuovo Tedesco, Gershwin

ore 16.30, Chiesa di Santa Chiara, Bra

I Padri del quartetto moderno

Quartetto Ludus con strumenti e intonazione barocca

Andrea Ferroni, Ivo Crepaldi violini

Alexander Monteverde viola

Ivo Brigadoi violoncello

Musiche di Nardini, Cambini, Boccherini

Domenica 28 aprile

ore 11, Chiesa di San Giuseppe, Alba

Le donne di Puccini, nel centenario della morte

Aurelio e Paolo Pollice duo pianistico a quattro mani

Musiche di Giacomo Puccini

ore 16.30, Chiesa di Santa Chiara, Bra

Le donne di Puccini, nel centenario della morte

Aurelio e Paolo Pollice duo pianistico a quattro mani

Musiche di Giacomo Puccini

-----------------------------------------------------

I luoghi dei concerti

Alba, Chiesa di San Giuseppe, Piazzetta San Giovanni Paolo II

Bra, Chiesa di Santa Chiara, Via Barbacana

Bacco&Orfeo è realizzato:

con il sostegno della Città di Alba, e della Città di Bra, assessorati alla Cultura

in collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo.

in collaborazione con:

Centro Culturale San Giuseppe Alba, Associazione "E. Molinaro" Bra, Amici di S. Chiara e di Bernardo Antonio Vittone, Musica in Bra, Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, Consorzio

Turistico Langhe Monferrato Roero, Parco Culturale Langhe Monferrato Roero, Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato.

Biglietteria e prenotazioni posti

L’ingresso ai concerti sarà garantito preferenzialmente attraverso prevendita online o all’ingresso il giorno stesso in caso di disponibilità, si consiglia la prenotazione. In caso di rinuncia, si richiede di segnalarla tempestivamente a simona.dellavalle@smcm.it, per poter accogliere altri spettatori interessati o in lista d’attesa.

Ingresso:

Abbonamento ai 6 concerti di Alba (con posto riservato): 24 euro

Abbonamento ai 6 concerti di Bra (con posto riservato): 24 euro

Abbonamento riservato agli Amici di Alba Music Festival (informazioni su www.albamusicfestival.com/it/amici-del-festival) valido per i concerti di Alba e Bra: 18 euro

Ingresso singolo con prevendita e posto riservato acquistabile online: 12 euro

In caso di disponibilità: ingresso singolo alla biglietteria, il giorno stesso: 12 euro

Ingresso gratuito per i minori di 10 anni

Gli abbonamenti sono acquistabili on line (www.albamusicfestival.com) o all’ingresso dei concerti.

Informazioni

info@albamusicfestival.com

tel. +39.0173.362408

Associazione Incontri Musicali Internazionali CF 02986810048