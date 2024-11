In arrivo un rapido peggioramento: la settimana in Granda sarà tra nuvole e schiarite

CUNEO CRONACA - L'avvicinamento di una saccatura nordatlantica all'arco alpino, e il suo successivo transito sul nord Italia, convoglia intensi flussi sudoccidentali in quota sul Piemonte, causando dalla serata e fino al primo mattino di martedì un modesto e temporaneo peggioramento del tempo, con nevicate sui rilievi alpini e deboli piogge sparse sui restanti settori, localmente forti sull'Appennino.

Il rapido allontanamento della saccatura - fa sapere Arpa Piemonte - ripristinerà condizioni stabili sulla regione, con foschie e locali nebbie nelle ore più fredde sulle pianure.

Martedì 26 novembre

Nuvolosità: cielo inizialmente molto nuvoloso con copertura in rapida attenuazione fino a cielo poco nuvoloso o velato, con addensamenti più consistenti sul settore orientale; transito di velature anche spesse nel pomeriggio. Possibili foschie o locali nebbie in serata.

Precipitazioni: al mattino deboli o moderate in montagna e deboli isolate altrove, in rapida attenuazione a partire da ovest; fenomeni più intensi e persistenti sull'Appennino. Quota neve sui 1600 m su Alpi Pennine e Lepontine, 1800-1900 metri su Graie e Cozie e 2100-2300 metri su Marittime e Liguri.

Zero termico: in aumento a nord sui 2200-2400 metri e in lieve calo a sud sui 2700-2800 metri.

Venti: moderati o localmente forti da sudovest in montagna, in rapida attenuazione; deboli altrove, settentrionali a quote collinari e variabili in pianura.

Mercoledì 27 novembre (nell'immagine)

Nuvolosità: cielo irregolarmente nuvoloso con addensamenti più consistenti sul settore orientale; copertura in progressiva attenuazione. Foschie o locali nebbie nelle ore più fredde sulle pianure.

Precipitazioni: assenti.

Zero termico: in lieve aumento sui 2600-2700 metri a nord e 2900-3100 metri a sud.

Venti: deboli o localmente moderati occidentali sulle Alpi, in rotazione da nordovest nel pomeriggio; deboli altrove, settentrionali in Appennino e prevalentemente occidentali in pianura. Locali rinforzi nelle vallate alpine per condizioni di foehn.

Giovedì 28 novembre

Nuvolosità: cielo poco o parzialmente nuvoloso, con addensamenti sui rilievi e sul settore sudorientale. Foschie e locali nebbie in pianura

nelle ore più fredde.

Precipitazioni: deboli nevicate sulle creste di confine nordoccidentali e settentrionali.

Zero termico: in calo sui 2000-2100 metri a nord e sui 2500 metri a sud.

Venti: moderati o localmente forti da nordovest sulle Alpi, con locali rinforzi nelle vallate alpine, e deboli o moderati da sud su Appennino,

Astigiano e Alessandrino; deboli variabili altrove.