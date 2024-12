Il weekend dell'Immacolata a Limone tra mercatini, mostra e scalata dei Babbi Natale

CUNEO CRONACA - Limone Piemonte inaugura la stagione invernale con numerose attività in programma in occasione del weekend dell’Immacolata.

Sabato 7 e domenica 8 dicembre, dalle 9 alle 20, nelle vie del centro si potrà pregustare l’atmosfera di Natale passeggiando tra i profumi, le luci e i colori delle bancarelle del mercatino, organizzato in collaborazione con l’associazione “La Luna Piemonte 2024 ACSI”. Inoltre, lungo il percorso saranno allestiti punti ristoro per sfiziose pause gastronomiche. Sabato 7 dicembre alle 18.15, dopo la santa messa, piazza del Municipio ospiterà l’accensione del grande pino addobbato e l’accompagnamento dei canti di Natale dei bambini, a cui seguirà lo spettacolo di tanti Babbi Natale che scaleranno il campanile.

Sempre sabato 7 dicembre alle 16.30 la Biblioteca-Museo dello Sci ospiterà il primo appuntamento della rassegna “Incontri d’autore” con la presentazione del libro di Michela Minini “Essenza rara”, una raccolta di poesie che accompagnerà gli spettatori in un viaggio tra le emozioni. L’incontro è gratuito, ma è consigliata la prenotazione tramite piattaforma online Eventbrite QUI.

Alle 17, nei locali dell’ex Banca Popolare di Novara, in via Roma 5c, si terrà l’inaugurazione della mostra “Sic et simpliciter”, dedicata ai lavori di Ugo Nespolo. L’artista piemontese sarà presente al vernissage, per raccontare al pubblico la sua ultima personale, il cui titolo, tradotto letteralmente dal latino “così e semplicemente”, è esplicativo di come la sua arte non abbia bisogno di vestirsi di fumose interpretazioni critiche o criptiche didascalie, perché essa è energia, ironia, un messaggio che arriva ovunque e comunque: scende dal piedistallo, esce dalle gallerie, scivola fuori dai cataloghi e irrompe nella vita reale.

Le circa cinquanta opere in esposizione, selezionate dallo stesso Nespolo all’interno della produzione degli ultimi anni, spaziano attraverso diverse tecniche, dalle fusioni in bronzo alle opere pittoriche realizzate con la celebre tecnica dei “puzzles”, che ne costituisce il segno distintivo. L’esposizione, promossa dall’Associazione culturale Ego Bianchi e dalla Galleria Senesi Arte di Cuneo e curata da Fabrizio Quiriti Sabatini e Piero Senesi, resterà aperta fino al 27 aprile 2025 dal venerdì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Domenica 8 dicembre è in programma un’escursione/ciaspolata verso il Monte Vecchio con la guida escursionistica Monica Dalmasso. Un itinerario ad anello con 450 metri di dislivello ai piedi dell’altura che domina l’abitato di Limone, caratterizzata dall’inconfondibile sagoma arrotondata. La camminata, che avrà una durata di circa cinque ore, si svilupperà in parte nel bosco e in parte lungo un percorso soleggiato e panoramico, dove poter ammirare l’arco delle montagne che circondano il paese. Partenza presso la Chiesa di Sant’Antonio; rientro previsto nel primo pomeriggio. È necessario essere muniti di pranzo al sacco. Info e prenotazioni: 349 4719727 (Monica) - moni.dalmasso@libero.it.