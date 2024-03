Il turismo cuneese "in vetrina" in Germania: la bellezza di Langhe e Roero si scopre a Monaco

CUNEO CRONACA - L’offerta turistica outdoor della provincia di Cuneo e di Langhe Monferrato Roero è stata protagonista di un evento voluto e organizzato dall’Associazione per il Turismo Outdoor WOW in Germania. Un’operazione di comunicazione con tre azioni messe in atto dall’Associazione WOW in collaborazione con l’agenzia Mario Baier Tourismus Consulting Int.: una conferenza stampa, una presentazione al pubblico e il presidio di uno stand dedicato, il tutto ambientato nella cornice dello Sporthaus Schuster, ovvero il principale negozio di abbigliamento e attrezzatura sportiva di Monaco di Baviera situato nel centro cittadino. Una realtà a conduzione famigliare, distribuita su 5 caseggiati e su 7 piani, che conta ogni giorno circa 7.000 passaggi davanti alle vetrine e oltre un milione e mezzo di clienti l’anno.

Nella giornata di venerdì 8 marzo l’Atl del Cuneese e l’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, unite sotto il nome dell’Associazione WOW, hanno incontrato la stampa specializzata per raccontare l’offerta outdoor del territorio cuneese e delle colline patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO, con le tante attività praticabili all’aria aperta: dal trekking al cicloturismo, dal running al volo in mongolfiera, dal rafting all’arrampicata, dallo yoga in natura all’alpinismo e allo scialpinismo. Grande risalto è stato dato ai principali eventi sportivi in programma in provincia: dalla Granfondo La Fausto Coppi alla tappa fossanese del Giro d’Italia, fino agli eventi trail 100Miglia Monviso e MOT – Maira Occitan Trail della Valle Maira.

La presentazione alla stampa ha dato il via alla seconda delle attività promozionali in programma nello store Schuster, ossia la presenza di un desk informativo e promozionale presidiato ogni giorno, per quattro settimane, con personale delle rispettive ATL. Il desk permetterà di avvicinare il pubblico con proposte outdoor appetibili e confezionate su misura, instaurando un rapporto diretto con i clienti del negozio, possibili futuri visitatori del Cuneese e di Langhe Monferrato Roero. Alla conferenza stampa è seguita una degustazione dei piatti e dei prodotti tipici del Cuneese e di Langhe Monferrato Roero presentati dalla giornalista enogastronomica Paola Gula e somministrati dalla chef albese Fernanda Giamello.

Prosciutto Crudo Cuneo, formaggio Castelmagno DOP, Roccaverano DOP, Bra Tenero DOP antipasto piemontese, vitello tonnato, ravioli del plin al tovagliolo con Tartufo Nero hanno deliziato il palato dei giornalisti dando lo spunto per unire alla passione per l’outdoor il piacere della tavola piemontese. In abbinamento, i vini Alta Langa DOCG, Roero Arneis DOCG, Barbera d’Asti DOCG, Barbaresco DOCG, Barolo DOCG e Moscato d’Asti DOCG, offerti dai rispettivi Consorzi di Tutela e presentati dal sommelier AIS Constantin Stroescu. Per concludere, i Cuneesi al Rhum e le paste di meliga con zabaione preparato sul momento.

A clienti selezionati dello Sporthaus verrà inoltre omaggiato un voucher per partecipare a due iniziative dedicate al pubblico in programma sabato 16 e sabato 23 marzo con la narrazione dell’offerta outdoor del basso Piemonte proposto in abbinamento ad una degustazione dei prodotti tipici e ad un’analisi sensoriale. La prima verrà condotta dal giudice di analisi sensoriale del tartufo Christopher Hofmann, in collaborazione con il Centro Nazionale Studi Tartufo, nell’ambito del progetto "Tutte le stagioni del Tartufo". La seconda, con la guida dall’esperta cuneese Paola Gula, rientra nel progetto “Un viaggio sensoriale tra Monregalese, Langa Cebana e Val Tanaro alla ricerca e scoperta del Tartufo Nero”, ideato e promosso dall’ATL del Cuneese e co-finanziato dalla Regione Piemonte. Attenzione puntata dunque sulla stampa di settore e su un pubblico miratissimo, alla ricerca di spunti per vivere avventure outdoor e vacanze dal grande impatto emozionale.

Beppe Artuffo, Presidente dell’Associazione per il Turismo Outdoor WOW dichiara: “Questa iniziativa promozionale rappresenta l’evento di punta del nostro piano di comunicazione che da sempre punta alla promozione della provincia di Cuneo verso il mercato estero. Una proposta poliedrica, resa possibile grazie ai nostri sostenitori e patrocinatori, ossia Fondazione CRC, Camera di Commercio di Cuneo, insieme ad ATL del Cuneese ed Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, da sempre impegnate anche in termini operativi. Un momento importante di contatto con la stampa straniera e un’occasione di rilancio primaverile della nostra destinazione, attraverso momenti di incontro specifici e un presidio qualificato e continuativo per tutto il mese di marzo e per la prima settimana di aprile".