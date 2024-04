Il trio spagnolo Joaquin Turina Piano Ensemble per i concerti di Bacco&Orfeo ad Alba e Bra

CUNEO CRONACA - Per la prima domenica di aprile, nel contesto di Bacco&Orfeo - i Concerti della domenica di Alba e Bra, ad esibirsi in entrambi i concerti sarà il trio Joaquín Turina Piano Ensemble formato da Francisco José Gil al clarinetto, Antonio Soria Salas al violoncello e Antonio Soria al pianoforte. ll programma proposto pone a confronto tre diverse concezioni cameristiche, fortemente influenzate da caratteri nazionali.

Conosceremo Carl Frühling, compositore che rappresenta pienamente lo spirito salottiero viennese fra Ottocento e Novecento. Incontreremo Vincent D'Indy, suo contemporaneo, che unì a uno spirito autenticamente parigino, una profonda ammirazione per l'arte wagneriana e per il sinfonismo tedesco. Con un salto di un paio di generazioni sarà la volta di Nino Rota, compositore italiano celebre per le colonne sonore, ma del quale ascolteremo un interessante Trio.

Al termine del concerto del mattino, un brindisi con i vini di Cordero San Giorgio di Santa Giuletta (PV), accompagnati dai prodotti Roero Gris di Santa Vittoria d’Alba.

Domenica 7 aprile

ore 11, Chiesa di San Giuseppe, Alba

Joaquín Turina Piano Ensemble

Francisco José Gil clarinetto

Antonio Soria Salas violoncello

Antonio Soria pianoforte

Musiche di D’Indy, Rota

ore 16.30, Chiesa di Santa Chiara, Bra

Joaquín Turina Piano Ensemble

Francisco José Gil clarinetto

Antonio Soria Salas violoncello

Antonio Soria pianoforte

Musiche di Frühling, Rota

Biglietteria e prenotazioni posti

L’ingresso ai concerti sarà garantito preferenzialmente attraverso prevendita online o all’ingresso il giorno stesso in caso di disponibilità, si consiglia la prenotazione. In caso di rinuncia, si richiede di segnalarla tempestivamente a simona.dellavalle@smcm.it, per poter accogliere altri spettatori interessati o in lista d’attesa.

Ingresso:

Abbonamento ai concerti di Alba (con posto riservato): 24 euro

Abbonamento ai concerti di Bra (con posto riservato): 24 euro

Abbonamento riservato agli Amici di Alba Music Festival (informazioni su www.albamusicfestival.com/it/amici-del-festival) valido per i concerti di Alba e Bra: 18 euro

Ingresso singolo con prevendita e posto riservato acquistabile online: 12 euro

In caso di disponibilità: ingresso singolo alla biglietteria, il giorno stesso: 12 euro

Ingresso gratuito per i minori di 10 anni

Gli abbonamenti sono acquistabili on line (www.albamusicfestival.com) o all’ingresso dei concerti.

Bacco&Orfeo è realizzato con il sostegno della Città di Alba, e della Città di Bra, assessorati alla Cultura, in collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo. In collaborazione con il Centro Culturale San Giuseppe Alba, Associazione "E. Molinaro" Bra, Amici di S. Chiara e di Bernardo Antonio Vittone, Musica in Bra, Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, Consorzio Turistico Langhe Monferrato Roero, Parco Culturale Langhe Monferrato Roero, Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato.