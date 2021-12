Il treno storico da Ceva arriva a Ormea sotto la fitta nevicata nel giorno dell'Immacolata

SERGIO RIZZO - Trecento persone presenti sul treno storico Ceva-Ormea hanno decretato il "tutto esaurito" dall’apertura delle prenotazioni. Questo storico treno fa parte delle manifestazioni natalizie della zona e, nella mattinata dell'8 dicembre a Ceva, in provincia di Cuneo, sotto una fitta nevicata, è giunta alla stazione ferroviaria l’ormai mitica "640 143", ovvero la locomotiva che traina il "centoporte" su per la val Tanaro sino a Ormea.

Ad attendere lo storico treno erano in molti che, nonostante la giornata non fosse delle più adatte, si sono radunati per vedere ancora una volta questo treno che per molti anni è stato l’unico punto di collegamento da Ceva a Ormea. Dopo circa un secolo di duro lavoro sulla linea, nel 2012 fu dismesso. Oggi queste strutture riprendono nuovamente vita con il nome di treni storici delle Ferrovie del Tanaro, con la presenza di moltissime persone che si affollano per assaporare ancora una volta il piacere di viaggiare con la vecchia locomotiva a vapore sul treno centoporte.

Partito da Torino nella prima mattinata, alle ore 10,30, il convoglio è giunto a Ceva, dove ad attenderlo c'erano numerosi amici e curiosi affascinati da questo mito del passato. Il numeroso gruppo è salito sul treno per assaporare ancora una volta e senza fretta il viaggio, reso ancor più affascinante dall’abbondante nevicata, rimanendo incollati al finestrino e guardando lo spettacolo del paesaggio che passa davanti agli occhi. Il centoporte nel suo itinerario ha fatto fermate a Nucetto, Bagnasco, Garessio per giungere a Ormea dove, in un’atmosfera natalizia, c'erano ad attenderlo i mercatini di Natale lungo le vie del centro storico.

Intorno alle 18, la vaporiera ha ripreso il viaggio di ritorno concludendo in tal modo il progetto promosso dalla Regione Piemonte, da Fondazione Ferrovie dello Stato, con il supporto dell’Unione Montana Alta Val Tanaro, con lo scopo di promuovere le eccellenze paesaggistiche e culturali dell’intero territorio. Nel 2017 la linea è stata inserita ufficialmente tra le Ferrovie Turistiche d’Italia, divenendo in tal modo una peculiarità unica tra Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

(Nella foto: la partenza del treno storico da Ceva)