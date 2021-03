Il talent su Dante che diverte i liceali di Bra: "La cultura per uscire dall'inferno del Covid"

FIORELLA AVALLE NEMOLIS - Gli irriducibili liceali del Giolitti-Gandino di Bra, in provincia di Cuneo, con determinazione spingono per uscire dalla opprimente bolla virtuale in cui siamo tutti sospesi. Confinati tra le mura domestiche, per compagni virtuali solo computer e tablet, si cimentano in creatività per riaccendere quel mondo ormai sbiadito, che là fuori ci aspetta per riprenderci la vita.

"Qual'è l'ultima iniziativa?"

La prof.ssa Scarfì, dirigente del liceo Giolitti-Gandino, spiega: "Il 25 marzo, con il Dantedì 2021 per i 700 anni dalla morte del Sommo Poeta, inizia il concorso Dantalent Show".

"Di che si tratta?"

"Gli studenti del triennio, che si dedicano anche allo studio della Divina Commedia, sfoggeranno talento e creatività, singolarmente o in gruppo, riepilogando un episodio dantesco.

"In che modo?"

"Attraverso un immaginario, appassionato incontro con il Sommo Poeta, elaborandone un episodio, con racconti, disegni, fumetti, canzoni, video".

"In che cosa consistono le opere in concorso?"

"Sono cinque testi, tra narrativi e poetici. Una decina di lavori digitali, fruttuoso sposalizio fra tecnologia e grandi classici, supportati dalla prof.ssa De Gioannini. Una ventina di disegni raffiguranti vivaci volti danteschi, suggeriti dalla prof.ssa Liliana Soldano; persino un gioco di società, a dimostrazione di quanto la creatività dei ragazzi superi ogni aspettativa. Nel girone dell'Inferno, compare anche l'inferno odierno, il Covid-19, rivisitato, sdrammatizzato dal buon uso della parola. E' proprio in questo inferno del Covid-19 - commenta la prof.ssa Sara Bori, promotrice del Dantalentshow - che i ragazzi hanno bisogno di dare spazio a ciò che inferno non è, come direbbe Italo Calvino. Nella speranza che i versi del Sommo Poeta possano aiutarli a rivedere le stelle, anche se cimentandosi in una sfida virtuale".

Due i vincitori decretati: uno popolare, in base ai like ricevuti fino al 28 marzo e uno tecnico, composto da: tre docenti (le prof.sse Rossella Magliano - preziosissima referente grafica nonché autrice della accattivante locandina - Nadia Paganotto e Anna Maria Rinaldi) e tre studenti (i rappresentanti di istituto attuali, Marco Bonaudi, Giovanni Dogliani, e dell'anno scorso Giacomo Tortore) che, entro mercoledì 31 marzo, che individueranno le opere più meritevoli.

Le opere in gara visibili da tutti sul sito del Liceo e per chi volesse, anche votabili fino a domenica 28 marzo QUI.

Smarrita la "dritta via" in una "selva selvaggia e aspra e forte" per uscirne, tendiamoci reciprocamente la mano, seppure a distanza.

Fiorella Avalle Nemolis