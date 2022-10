Il successo di "Castelli Aperti": ultimo ponte dei Santi tra storie e leggende in Granda

CUNEO CRONACA - Martedì 1° novembre si conclude l’edizione 2022 di Castelli Aperti. La rassegna - sostenuta da Regione Piemonte e dalla Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando Luoghi della Cultura - ha compiuto quest’anno il suo ventisettesimo compleanno offrendo come sempre ai tantissimi visitatori giornate all’insegna della storia, dell’arte, della cultura e della natura, aprendo le porte di moltissimi castelli, palazzi nobiliari, musei e parchi del Piemonte.



Questa stagione di Castelli Aperti ha visto, rispetto al 2020, un incremento del 42% dei beni associati al circuito, segno inequivocabile di come la rassegna sia sempre di più la rappresentante più autorevole, a livello regionale, dell’immenso patrimonio culturale piemontese.

Il successo di Castelli Aperti è però certamente dovuto al grande impegno di molti, a partire dai proprietari delle dimore storiche, passando per i comuni, gli enti locali arrivando fino ai tanti visitatori appassionati che sono parte attiva e fondamentale del circuito Castelli aperti e a cui è rivolto un dovuto ringraziamento.



Domenica 31 ottobre e martedì 1° novembre sono le ultime due giornate della stagione per godere di alcune delle più belle dimore storiche, castelli e parchi del Piemonte, visitandoli e riscoprendo le tante storie, leggende e bellezze racchiuse in questi luoghi dal sapore magico e antico.



Di seguito tutte le aperture in provincia di Cuneo:

Alba – Museo Diocesano di Alba: 30 ottobre dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30; 01 novembre dalle ore 14.30 alle 18.30. Informazioni e prenotazioni: Tel. 345 7642123; clicca QUI.

Barolo – Castello Falletti di Barolo e WIMU Wine Museum: dalle 10.30 alle 19.00 (ultimo ingresso alle 18.00) . Informazioni e prenotazioni: 0173 386697; info@wimubarolo.it; prenotazioni@wimubarolo.it clicca; QUI.

Bra – Museo Civico di Storia Naturale Craveri: aperto solo 30 ottobre dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30 (01 novembre chiuso); info 0172 430185, turismo@comune.bra.cn.it

Bra – Museo Civico di Palazzo Traversa: aperto solo 30 ottobre dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30 (01 novembre chiuso); info 0172 430185, turismo@comune.bra.cn.it

Bra – Museo del Giocattolo: aperto solo 30 ottobre dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30 (01 novembre chiuso); info 0172 430185, turismo@comune.bra.cn.it

Bra – Agenzia di Pollenzo: 01 novembre la Banca del Vino di Pollenzo aperta solo al mattino, dalle 10:00 alle 14:00 (30 ottobre chiuso). Per informazioni: Tel: +39 0172 458416 Email: info@agenziadipollenzo.com

Caraglio - Il Filatoio: visite guidate al Museo alle ore 10.30, 12.00, 15.00, 16.30 e 18.00. Per informazioni e prenotazioni Tel:0171/618300 Email: info@fondazionefilatoio.it; clicca QUI.

Cherasco – Palazzo Salmatoris: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18,30. info 0172 427050, +39 0172 427052 (orari ufficio); turistico@comune.cherasco.cn.it ,

Dronero – Museo Civico Luigi Mallé: dalle 15.00 alle 19.00 (ultimo ingresso ore 18.30); info 3478878051; museo.malle@comune.dronero.cn.it

Fossano – Castello dei Principi D’Acaja: aperto 30 ottobre con partenza tour alle ore 11.00, 15.00 e 16.30 (01 novembre chiuso). Biglietteria presso l’Ufficio Turistico (corte interna del maniero). Consigliata la prenotazione. Numero Verde 800 210 762 - Tel. +39 0172 601 60; iatfossano@visitcuneese.it

Govone – Castello Reale: aperto dalle 10.00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18.00. Info 371 4918587; info@castellorealedigovone.it; clicca QUI.

Magliano Alfieri – Castello degli Alfieri di Magliano: aperto con orario 10.30-18.30 (ultimo ingresso ore 17.30). Informazioni e prenotazioni: 0173 386697; castellomagliano@barolofoundation.it; clicca QUI.

Manta – Castello della Manta: aperto con orario 10.00-18.00. Informazioni e prenotazioni: 0175 87822; faimanta@fondoambiente.it

Racconigi – Castello: Castello: dalle dalle 9.00 alle 13.00 (ultimo ingresso 12.00) e dalle 14.00 alle 19.00 (ultimo ingresso 18.00) . Parco: dalle 9.30 alle 19.00 (ultimo ingresso ore 18.30). Informazioni e prenotazioni (dalle 10.00 alle 16.00): Conitours tel. 0171696206; info@cuneoalps.it; www.cuneoalps.it

Saluzzo - Casa Cavassa: 10.00-13.00 e 14.00-18.00. Informazioni e prenotazioni: 800 942241; musa@itur.it; clicca QUI.

Saluzzo – Casa Natale di Silvio Pellico: 01 novembre visite guidate con orario h. 14 – 18 (30 ottobre chiuso). Per informazioni e prenotazioni: tel. 800 942241; musa@itur.it; clicca QUI.

Saluzzo – La Castiglia: aperto con orario 10.00-13.00 e 14.00-18.00. Informazioni e prenotazioni: 800 942241; musa@itur.it; clicca QUI.

Saluzzo – Torre Civica e Pinacoteca Olivero: 10.00-13.00 e 14.00-18.00. Informazioni e prenotazioni: 800 942241; musa@itur.it; clicca QUI.

Savigliano – Museo Civico A. Olmo e Gipsoteca D. Calandra: 30 ottobre aperto con orario 10.00-13.00 e 15.00-18.30 (01 novembre chiuso). Informazioni e prenotazioni: 0172 712982; 349 8847796; museocivico.gipsoteca@comune.savigliano.cn.it

Serralunga d’Alba – Castello di Serralunga d’Alba: 30 ottobre aperto dalle 10:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 18:30 (ultima visita 17.30), 01 novembre dalle ore 10.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30, ultima visita guidata alle ore 16.45. Informazioni e prenotazioni: 0173 613358; info@castellodiserralunga.it; clicca QUI.