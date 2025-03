Il sole è una parentesi: da venerdì in Granda tornano pioggia e neve in montagna

CUNEO CRONACA - L'espansione di un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo centrale garantisce condizioni stabili e soleggiate sul Piemonte per la giornata odierna. Venerdì una profonda saccatura in avvicinamento dalla Spagna interesserà il nord-ovest italiano, convogliando flussi umidi sempre più intensi, con precipitazioni diffuse a partire dalla sera, localmente forti al confine con la Liguria, che proseguiranno fino al primo mattino di sabato.

Dopo una temporanea attenuazione, i fenomeni si intensificheranno dalla serata, poiché il vortice iberico, bloccato nel suo spostamento verso est dall'alta pressione presente sul Mediterraneo centrale, continuerà ad apportare flussi umidi sudoccidentali, mantenendo condizioni perturbate anche nella giornata di domenica.

Venerdì 21 marzo

Nuvolosità: cielo prevalentemente nuvoloso al mattino, con nubi in rapido aumento fino a cielo coperto in serata.



Precipitazioni: dal pomeriggio deboli sul basso Piemonte, in progressiva estensione a tutta la regione, con precipitazioni moderate diffuse in serata, localmente forti sulle zone al confine con la Liguria. Quota neve in calo sui 1300-1500 metri, con valori sui 1100-1200 metri sul basso Cuneese.



Zero termico: in calo fino a 1700-1800 m, con valori sui 2000-2200 metri su Appennino e Alpi Liguri.

Venti: moderati o localmente forti da sud-ovest sulle Alpi e moderati da sud-est sull'Appennino, in decisa intensificazione nel pomeriggio; deboli da est in pianura, con rinforzi dal pomeriggio sul settore orientale

Sabato 22 marzo

Nuvolosità: cielo nuvoloso o molto nuvoloso.

Precipitazioni: al primo mattino moderate o forti su Novarese, Verbano e Appennino, deboli altrove. Temporanea attenuazione dei fenomeni nelle ore centrali, limitati a deboli precipitazioni sparse sui rilievi, e nuova intensificazione in serata, con precipitazioni moderate diffuse sul settore occidentale. Quota neve sui 1400-1500 metri, più bassa sui 1200-1300 metri sul Cuneese.

Zero termico: sostanzialmente stazionario sui 1700-1800 metri, con valori sui 2000-2200 metri su Appennino e Alpi Liguri.

Venti: moderati meridionali in montagna, in decisa intensificazione in serata su Appennino e Alpi Liguri, e deboli da est in pianura, con rinforzi nel pomeriggio sul settore orientale.

Domenica 23 marzo

Nuvolosità: cielo prevalentemente nuvoloso, con ampie schiarite sul Cuneese al mattino.

Precipitazioni: al primo mattino moderate diffuse, con picchi forti sull'alto Piemonte e al confine con la Liguria; parziale attenuazione dei fenomeni, con rovesci sparsi, deboli o localmente moderati, nel corso della giornata. Quota neve sui 1200-1400 metri.

Zero termico: in lieve calo sui 1700-1800 metri.

Venti: moderati meridionali in montagna, con rinforzi forti sulle Alpi Liguri e molto forti sull'Appennino al primo mattino; deboli o localmente

moderati orientali altrove.