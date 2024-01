Il Servizio civile di Elena e Silvia sulle Alpi Marittime: "Ci siamo sentite responsabili di un patrimonio"

CUNEO CRONACA - Elena e Silvia, volontarie del Servizio Civile Universale Ambientale, hanno concluso a dicembre la loro esperienza e la loro avventura presso l'Ente di gestione Aree Protette Alpi Marittime. La loro storia è iniziata più di un anno fa, quando, a novembre 2022, hanno ricevuto la tanto attesa buona notizia: tra molti candidati, erano state selezionate per svolgere il loro anno di Servizio Civile Universale Ambientale presso le Aree Protette Alpi Marittime con il progetto "Un Parco per tutti", all'interno del Programma della Provincia di Cuneo.

Elena, 26 anni compiuti, laureata in Scienze Naturali e in Biologia dell'Ambiente, è una grande appassionata di anfibi, pesci e rettili: in questi animali non sempre molto amati, lei trova quel fascino e quel mistero che la spingono a studiarli e ha portato questa curiosità innata lungo il suo anno di Servizio Civile. Silvia, ora 24enne, laureanda in Scienze Forestali, Guida Parco e membro del Direttivo dell'associazione Amico Parco, è entrata con il grande entusiasmo che la contraddistingue in questa esperienza, portando con sé la musica occitana che ama suonare con il suo organetto.

Il "fil rouge" del progetto? Gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030. Durante quest'anno, le ragazze si sono occupate, insieme al personale delle Aree Protette, di attività di monitoraggio, di azioni di citizen science e di educazione ambientale, nonché di azioni di sensibilizzazione del pubblico sui temi relativi ai cambiamenti climatici e alla conservazione della biodiversità.

"L'esperienza del Servizio Civile è stata molto stimolante per diversi motivi" dice Elena, ora in graduatoria per il ruolo di Istruttore di Polizia Locale Faunistica Ambientale della Provincia di Cuneo, "abbiamo avuto modo di svolgere diverse attività e questo mi ha permesso di comprendere meglio le mie capacità e competenze e, non meno importante, cosa davvero mi piace fare. In particolare, insieme a Silvia ci siamo occupate dell'organizzazione di eventi o serate a tema, delle attività di educazione ambientale, del lavoro nel vivaio, del ripristino e manutenzione dei sentieri e dei monitoraggi faunistici e ambientali. Proprio queste ultime attività sono quelle che non dimenticherò: mi hanno fatto realmente comprendere quanto io ami le attività in campo, lavorare nella natura per proteggerla".



"Rimarrà nel mio cuore" continua Elena "il ricordo di diverse avventure e luoghi che non avevo mai visto prima; ricordo con particolare emozione la prima visita alla Riserva naturale dei Ciciu del Villar. La conoscevo solo grazie alle foto e mi chiedevo come sarebbe stato vedere i Ciciu dal vivo, quanto potevano essere grandi e che effetto mi avrebbero fatto. Abbiamo avuto la fortuna di essere accompagnate dal guardiaparco Claudio che si è dedicato a raccontarci la storia di questa Riserva, come si sono formati i Ciciu, il fenomeno geologico e le leggende che circondano queste figure... Ci ha trasmesso tutta la passione per il suo lavoro e per il suo territorio. Queste formazioni geologiche sono veramente particolari e sono una dimostrazione delle meraviglie della natura, una bellezza che non trovi esclusivamente all'estero o in luoghi remoti, ma che puoi scoprire anche alle porte di casa tua".

"Ho trovato nel Servizio Civile Ambientale un'occasione per conoscere in maniera più approfondita un Ente e un territorio che già per me erano familiari" ci dice Silvia, torinese di origine ma già da qualche anno residente in Valle Gesso, "ed è stato molto interessante e coinvolgente far parte dei retroscena di un Parco Naturale così ampio, ne ho compreso le difficoltà e allo stesso tempo percepivo l'emozione di essere in prima persona responsabile del ricco patrimonio delle Alpi Marittime".



"Insieme a Elena, mia compagna in questa esperienza, abbiamo affiancato il personale delle Aree Protette nei monitoraggi faunistici e botanici, nell'organizzazione di attività rivolte al pubblico e anche in lavori più "pratici", come l'allestimento della stazione botanica "Bicknell", a quasi duemila metri di altitudine. Tra queste numerose attività" continua Silvia "mi sono impegnata in modo particolare nel creare giochi e attività didattiche a sfondo naturalistico; un modo, per i più piccoli, di imparare qualcosa di nuovo divertendosi! Nel mio futuro, continuerò a lavorare su questo territorio, in particolare come guida, avendo anche conseguito il titolo di Guida Parco".

Il coordinamento del progetto è stato affidato all'Operatore Locale di Progetto, il cosiddetto OLP, che per il nostro Ente è rappresentato da Erika Chiecchio, naturalista e istruttore tecnico dell'Ente che ha organizzato la loro formazione interna, le attività e ha mantenuto i rapporti tra colleghi e volontarie. "E' stata un'esperienza nuova per me e molto positiva: fin dalla selezione dei ragazzi e delle ragazze ci siamo resi conto di avere di fronte persone molto preparate e, soprattutto, motivate" afferma Erika. "Elena e Silvia hanno sempre mostrato disponibilità verso ogni azione di progetto, competenza, spirito di iniziativa e soprattutto curiosità durante l'intero anno di Servizio Civile Universale Ambientale.



La loro presenza, insieme a quella di molti giovani colleghi e colleghe assunti nell'ultimo anno, ha generato un'aria nuova e ricca di stimoli nelle stanze (e fuori) dell'Ente. Elena e Silvia hanno saputo anche farsi voler bene da tutti i colleghi e colleghe e sono davvero entrate a far parte della nostra grande "famiglia". Sono sicura che l'anno appena trascorso lascerà un segno nelle loro vite: per questo motivo spero davvero che le nostre strade si incroceranno di nuovo. Ringrazio davvero di cuore Elena e Silvia per il lavoro svolto per il nostro Ente in modo così preciso e serio e per l'amicizia che abbiamo stretto: quella non scade con la fine del Servizio, anzi!".

L'Ente ha nuovamente presentato un progetto di Servizio Civile Universale Ambientale, nel programma provinciale, per il 2024 e in attesa di approvazione da parte del Ministero competente che dovrebbe partire in primavera con la selezione di tre volontari e volontarie.

Le ragazze ci tengono a "ringraziare per questa bellissima esperienza e per l'accoglienza calorosa" afferma Elena. "Il mio percorso di un anno è volto al termine, pieno di nuove conoscenze, sia sul piano umano che su quello formativo." - dice Silvia - "Conserverò il ricordo di questa esperienza con positività e rivolgo un pensiero di gratitudine a chi è stato al nostro fianco durante tutto il Servizio Civile". E il ricordo di questa esperienza rimarrà impresso anche grazie a questo video, realizzato interamente da Silvia ed Elena.