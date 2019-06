Dal Piemonte all'Argentina: lo spirito di un antico legame al "Roero Folk festival"

Domenica 16 giugno a Santo Stefano Roero, in provincia di Cuneo, torna per la sesta edizione il "Rèis – Roero Folk Festival", che quest'anno incontra l'Argentina. Musica, canti e danze popolari piemontesi per un viaggio sonoro in una sconfinata terra d'emigrazione in cui la comunità piemontese ha rifondato una sua identità.

Il programma

Ore 14,30. "A pe' (a piedi) da S.Steu a Monteu"

Passeggiata naturalistica guidata di circa 5 km da S.Stefano Roero al castello di Monteu Roero (visita guidata al castello, facoltativa, 6 euro a persona). Ritorno a piedi o in navetta.

Ore 17. "A pe' (a piedi) da Monteu a S.Steu"

Passeggiata naturalistica guidata di circa 5 km da Monteu Roero a S.Stefano Roero, con visita gratuita dei misteriosi crotin scavati nel tufo. Ritorno a piedi o in navetta.

Per tutta la giornata i due Comuni, Monteu Roero e S.Stefano Roero, saranno collegati da una navetta gratuita, che unirà idealmente le due feste: il "Tasta Tasta" di Monteu Roero e il Roero Folk Festival di S.Stefano Roero.

Ore 16. "Piemonteis 'd Argentina: dalla lettura all'improvvisazione teatrale". Laboratorio di lettura creativa per ragazzi a cura di Eliana Finotello, presso la Biblioteca Comunale di S.Stefano Roero.

Durata 1h e 30. A seguire, merenda contadina per tutti i partecipanti.

Ore 18. Tavola rotonda in piazza "Piemonte-Argentina: rèis di ieri, arbut di oggi”.

Con Luciano Bertello: “Dal Roero al Sud America: cenni di una grande emigrazione”.

Cristina Quaranta, ricercatrice locale: “Storie illustri di roerini emigrati in Argentina”.

Eugenio Goria, Università di Torino, “Il dialetto altrove: un'indagine sociolinguistica sulle comunità piemontesi in Argentina”

Associazione A.Ge.Ma.So di Monticello d'Alba “Il gemellaggio più longevo del Roero: Monticello- Sastre Ortiz”

La Cricca dij Mes-cià presenta il progetto“Una tournèe musicale nella Pampa per ri-stringere antichi legami”.

Ore 20. Cena in piazza con piatti tipici e vini del Roero nella piazza pedonale di S.Maria del Podio, a cura della Proloco di S.Stefano Roero.

A partire dalle ore 21, Grande concerto in piazza

Sul palco all'aperto del Roero Folk Festival, tra cielo e Rocche, si esibiranno:

Trio Acosta, tango e folk argentino

Con la narrazione di Paolo Ferruccio Cuniberti.

Miguel Angel Acosta (voce e chitarra), Lautaro Acosta (violino) e David Pecetto (bandoneòn) conducono il pubblico in un viaggio poetico-musicale negli ultimi decenni di storia del tango, dai quartieri di Buenos Aires a territori sonori inaspettati, tra milonghe e brani melodici argentini.

Belaben, ska-folk piemontese

Gruppo nato dall'estro creativo di Fabrizio Peirone, fisarmonicista e cantautore di Carrù.

L'essenza del gruppo è un mix di sonorità ska-folk intrise di parole che passano dal divertente all'ironico: un repertorio originale di brani da loro composti e da rivitalizzazioni di brani della tradizione piemontese. Piacevoli da ascoltare, ballabili e divertenti, ma che allo stesso tempo lasciano un retrogusto capace di far riflettere su temi di attualità.

In caso di maltempo gli eventi, gratuiti, si terranno regolarmente all'interno della struttura al chiuso del "Palarocche".