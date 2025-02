Il ritorno del sole: tempo stabile fino a mercoledì in Granda, poi più freddo e nuvoloso

CUNEO CRONACA - Fino a mercoledì la progressiva espansione di un promontorio anticiclonico di origine atlantica, dal Golfo di Biscaglia verso il Nord-Est italiano, garantirà condizioni stabili e ben soleggiate sul Piemonte ad eccezione di foschie e nebbie in pianura nelle ore più fredde.

Nella giornata di giovedì - si legge nel bollettino di Arpa Piemonte - una saccatura polare scenderà rapidamente dalla Penisola Scandinava verso la Germania, isolando una goccia fredda in quota a ridosso dell'arco alpino occidentale in serata.

Questo cambio di circolazione determinerà un graduale aumento delle nubi e un diffuso calo dello zero termico.

Martedì 4 febbraio

Nuvolosità: sui settori alpini cielo sereno con velature in transito. Altrove al mattino parzialmente nuvoloso, più grigio per foschie e nubi basse nelle vallate del Torinese e del Cuneese e sulla fascia appenninica, dalle ore centrali generale attenuazione fino ad avere cielo soleggiato. Al primo mattino nebbie fitte in pianura, più diffuse tra Astigiano e Alessandrino.

Precipitazioni: assenti.

Zero termico: in ulteriore aumento fino a 2900-3000 metri.

Venti: deboli; in montagna settentrionali, altrove in prevalenza da nord-est.

Mercoledì 5 febbraio (nell'immagine)

Nuvolosità: cielo sereno. Foschie e locali nebbie al primo mattino sulle pianure, più fitte tra Torinese e Cuneese.

Precipitazioni: assenti.

Zero termico: al mattino stazionario sui 2900 m, dal pomeriggio in leggero calo fino a 2700 metri.

Venti: deboli, in montagna da nord-est fino alla sera poi in rotazione da est, di direzione variabile in pianura.

Giovedì 6 febbraio

Nuvolosità: cielo sereno o poco nuvoloso, con locali foschie fino al primo mattino. Dal pomeriggio progressivo aumento delle nubi a partire

dal settore occidentale.

Precipitazioni: dalla tarda serata deboli in Valle Ossola e sui settori alpini, nevose a quote collinari.

Zero termico: in marcato calo fino a 1000 metri in serata.

Venti: deboli, sulle Alpi al mattino dai quadranti occidentali in rotazione da sudovest dal pomeriggio, dai quadranti orientali altrove, con

rinforzi su Appennino e pianure centro-orientali via via più estesi.