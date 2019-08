Il ritorno dei longobardi a Villar: weekend dentro la storia al parco archeologico "Cannetum"

L'importante appuntamento con la storia e l'epopea longobarda in Piemonte, giunto ormai alla settima edizione, verrà messo in scena dall'associazione L'Arc presso il Parco Archeologico Cannetum di Villar San Costanzo, in provincia di Cuneo, sabato 17, dalle 15, e domenica 18 agosto. L'Arc e numerosi gruppi provenienti da tutta Italia accompagneranno i visitatori in una avventura estremamente realistica e di grande suggestione.

Gli habitat storici del parco con l'imponente Castelliere, la grande capanna Longobarda, gli accampamenti e la ricostruzione di due sepolture saranno meta di visite guidate e di autentiche scene di vita altomedioevale. Nella serata del sabato lo spettacolo illuminato dalle fiaccole rappresenterà il mito e la storia dei Longobardi e gli avvenimenti che segnarono la storia del Piemonte ed in particolare di Villar San Costanzo nel settimo e ottavo secolo.

Nel pomeriggio del sabato una bella inziativa vedrà i bambini impegnati in un divertentissimo corso di tiro con l'arco e uso della lancia e dello scudo che, acquisite le basilari nozioni, parteciperanno attivamente come protagonisti allo spettacolo finale in programma alle ore 16 della domenica. Tutte le attrezzature utilizzate sono studiate appositamente per i bambini e totalmente sicure. Durante l'evento sarà operativa la taverna Longobarda con la possibilità di gustare piatti tradizionali altomedioevali e ottima birra artigianale.