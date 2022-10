Il progetto di trasformazione dell'ex Collegio Immacolata di Cuneo in un hospice

"La struttura che abbiamo immaginato - spiega il dott. Emanuele Salvini, coordinatore medico Fondazione ADAS Onlus - prevederebbe al piano terra un centro incontri aperto alla popolazione e un giardino terapeutico aperto, non solo agli ospiti della struttura, ma anche ad altri malati che ne potessero trarre beneficio come, per esempio, i pazienti con demenza che frequentano i centri diurni della nostra comunità. Inoltre, tale spazio potrebbe, insieme ad altri, eventualmente essere utilizzato per un’attività di day-hospice, al momento poco rappresentata sul nostro territorio ma la cui crescita sarebbe non solo utile ma addirittura auspicabile".

"Intervenendo in un contesto urbano così delicato come quello del centralissimo Rondò Garibaldi, caratterizzato dalla stratificazione storica dell’Ex Collegio “Immacolata” - dichiara l'arch.Paolo Brescia OBR - questo progetto è di grande responsabilità, che sta nel coniugare continuità e innovazione, sovrapponendo il presente al passato e al futuro. Per questo motivo abbiamo disegnato un’architettura che sia “già lì da sempre”: che appartenga al nostro tempo dal punto di vista sanitario e funzionale, ma che sia percepita come se ci sia sempre stata, coerentemente con l’evoluzione storica a cui appartiene, come parte di un tutto".