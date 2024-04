Il progetto Alcotra ValOd'OC nel rapporto sullo sviluppo rurale pubblicato dalla Commissione europea

CUNEO CRONACA - Il progetto “ValOd’Oc: Valorizzazione e Organizzazione degli Operatori della Castanicoltura”, finanziato dal programma europeo Alcotra e che vede come capofila l’Unione Montana Valle Stura e come partner il Comune di Isola, Imprese Verde Cuneo e l’Association foncière agricole du pays de la Châtaigneraie de la Tinée et de la Vésubie è stato inserito nell'ultima edizione del rapporto sullo sviluppo rurale pubblicato dalla Commissione europea: "The long-term vision for the EU's rural areas: key achievements and ways forward" (La visione a lungo termine per le zone rurali dell'UE: risultati chiave e prospettive per il futuro).

Questo rapporto è infatti accompagnato da una raccolta di esempi di progetti sostenuti dalla politica di coesione: The cohesion policy driving development in rural areas - Ufficio delle pubblicazioni dell'UE (europa.eu ). Questo documento, a pagina 22, descrive il progetto ALCOTRA ValOd'OC portato avanti dall’Università insieme ai suoi partner. L’inserimento di ValOd’OC tra gli esempi della politica di coesione dell’Unione Europea rappresenta per l’Unione Montana Valle Stura ed i suoi partner un riconoscimento della bontà della proposta progettuale nonché uno stimolo per proseguire nel lavoro di valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti.