Il carro Paulaner realizzato nel 1908 sfilerà all'inaugurazione dell'Oktoberfest di Cuneo

Giovedì 26 settembre, alle 17,30, prenderà il via da piazza Europa a Cuneo la grande parata inaugurale del Paulaner Oktoberfest Cuneo 2019, che percorrendo corso Nizza si concluderà in piazza d’Armi. La grande novità di quest’anno sarà la presenza del primo storico carro Paulaner, risalente al 1908, che farà la sua prima uscita pubblica dopo il restauro proprio all’Oktoberfest di Cuneo, addobbato con fiori, carico di grandi botti e trainato da quattro imponenti cavalli da tiro neri.

Aprirà la sfilata l’orchestra Gibierfest Band, seguita dal carro storico, dal personale in costume bavarese, dalla banda musicale di Boves con le majorette e dagli Oktoberfest Cuneo Express, i trenini navetta gratuiti che collegheranno piazza Galimberti a piazza d’Armi durante l’intera durata della manifestazione.

Dopo l’apertura ufficiale della prima botte di birra per mano del sindaco di Cuneo Federico Borgna e del mastro birraio ufficiale Paulaner Helmut Huber, la festa prenderà il via con l’apertura del Padiglione, del Beer Garden e del grande Luna Park, che quest’anno avrà tra le sue attrazioni una imponente ruota panoramica alta 25 metri. La giornata inaugurale terminerà con il grande spettacolo piromusicale alle ore 22, fatto di giochi di luce ed effetti sonori, che si ripeterà anche nella serata di lunedì 7 ottobre, durante la festa di chiusura.

La IV edizione del Paulaner Oktoberfest Cuneo, in programma dal 26 settembre al 7 ottobre, si preannuncia ricca di novità, a partire dal nuovo beer garden con 400 posti a sedere, completamente coperto e con la birra servita nel tradizionale boccale di vetro da un litro come all’interno del padiglione da 3 mila metri quadrati, oltre ad un ricco street food di specialità bavaresi.

Dodici giorni di festa, con beer garden e padiglione aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 18 e il weekend dalle ore 11 ed il grande luna park, con giostre per grandi e piccoli, aperto tutti i giorni dalle ore 15 e il sabato e la domenica dalle ore 11, con le attrazioni a metà prezzo in occasione dei Family Day.

Per evitare le lunghe code all’ingresso ed essere sicuri di trovare posto all’interno del padiglione riscaldato, gli organizzatori consigliano di effettuare la prenotazione online sul sito www.oktoberfestcuneo.it, sfruttando così il vantaggio introdotto quest’anno dell’ingresso saltafila riservato a chi prenota un tavolo in anticipo.

Nel ricco programma della kermesse anche la Santa Messa all’aperto, in programma domenica 29 settembre alle 10,30, e la proclamazione dei vincitori de “La vetrina più bella”, prevista per martedì 1°ottobre alle ore 20, che coinvolge tutti i negozi della città che hanno deciso di tematizzare la propria vetrina con boccali, botti di birra ed altri oggetti e abbellimenti in stile bavarese.

Lunedì 7 ottobre, invece, grande festa di chiusura con spettacolo piromusicale e spettacolo finale a sorpresa. Non mancheranno musica bavarese e band dal vivo per trasformare ogni serata in una festa.

Il Paulaner Oktobefest Cuneo è organizzato dalla Sidevents srl, con il patrocinio del Comune, della Provincia, della Confcommercio, della Camera di Commercio di Cuneo. Programma completo ed aggiornamenti sul sito web ufficiale e sui social dell’evento.